В Азербайджане празднуют Новруз

Каждый год 20-21 марта в Азербайджане отмечается один из самых древних праздников - Новруз. Об этом пишет Trend .

Праздник приходится на день весеннего равноденствия. По древнему солнечному календарю, этот день означает начало весны и нового года.

Новруз 30 сентября 2009 года был включен ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, с этого времени 21 марта объявлен Международным днем Новруза.

Фактически подготовка к Новрузу начинается за месяц до самой праздничной даты. Согласно народным сказаниям, Новрузу предшествуют четыре вторника ("чершенбе"), каждый из которых посвящен пробуждению одной из природных стихий. Так, по вторникам каждой недели отмечаются Су, Од, Йел и Торпаг - соответственно вторники Воды, Огня, Ветра и Земли. Также последний вторник перед Новрузом называется Ахыр чершенбе, или Илахыр чершенбе. Пробуждение этих элементов природы предвещает приход пятого, главного элемента, нового светлого дня - Новруза, начала возрождения и полного оживления земли.

В этом году Ахыр чершенбе совпал с наступлением самого дня Новруза, что происходит раз в 17 лет. Этот день насыщен различными обрядами, которые символизируют благополучие в наступающем году, освобождение от невзгод, неприятностей. Так, непременным атрибутом этого праздника является "гулаг фалы", что буквально означает "гадание на услышанное", но было бы правильнее сказать - "гадание на подслушанное". Тот, кто хотел узнать, что его ждет в новом году, загадывал желание, затем тихонько подходил к дверям соседнего дома и подслушивал, что там скажут. Первая фраза или слово и были ответом на загаданный вопрос. Именно поэтому в этот день было принято говорить только добрые слова, нельзя было ругаться, так как можно было невольно расстроить того, кто пришел к дверям для "гулаг фалы".

Также на Ахыр чершенбе принято гадать. Гадания в этот день предсказывают, какие события будут ждать человека на протяжении следующего года.-0-