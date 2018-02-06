В Азербайджане предвыборная агиткампания кандидатов в президенты начнется 19 марта

В Азербайджане предвыборная агитационная кампания кандидатов в президенты начнется 19 марта и завершится 10 апреля в 08.00, сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Это предусмотрено планом мероприятий, подготовленным ЦИК в связи с предстоящими внеочередными президентскими выборами, информирует Trend .

Согласно плану, представление необходимых документов для регистрации кандидатом в президенты начинается максимум за 50 дней до голосования и завершается минимум за 30 дней, то есть до 18.00 12 марта.

Кандидаты в президенты могут представить документы в ЦИК с 23 февраля.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник, 5 февраля, подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов, которые пройдут 11 апреля 2018 года.-0-