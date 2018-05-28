В Азербайджане прошел международный конкурс Youthvision 2018

Третий год подряд в Азербайджане прошел международный музыкальный конкурс Youthvision с участием талантливых молодых исполнителей из разных стран мира, сообщает Trend .

В Youthvision 2018 приняли участие 60 человек из 24 стран: Азербайджана, Беларуси, Пакистана, Турции, России, Литвы, Хорватии, Румынии, Уганды, Латвии, Ирана, Молдовы, Грузии, Узбекистана, Великобритании, Германии, Таджикистана, Казахстана, Украины, Венгрии, Кыргызстана, Сербии, Италии и Израиля.

Победителем был объявлен представитель Уганды, второе место заняла Молдова, третье - Беларусь.

Конкурс проводится среди молодых исполнителей 14-35 лет. Для участия в Youthvision все желающие должны были оставить заявки на сайте конкурса, после чего оргкомитет направляет пригласительные письма наиболее достойным претендентам. Оценку участникам на конкурсе дает международное жюри. По правилам проекта, каждая страна присылает своего представителя жюри, который по завершении концерта выставляет участникам баллы - от 1 до 12. Призовой фонд в этом году составил $6 тыс.: 1 место - 3 тыс., 2 место - 2 тыс., 3 место - 1 тыс.-0-