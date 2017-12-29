В Азербайджане прошла презентация проекта "Комиксы"

В галерее Art Tower при организации НПО Arts Council Azerbaijan и в рамках Программы ЕС и "Восточного партнерства" "Культура и креативность" прошла презентация проекта "Комиксы", сообщили Trend организаторы мероприятия.

Проект "Комиксы" направлен на поддержку культурного сектора Азербайджана. Автор идеи проекта - руководитель НПО Arts Council Azerbaijan Дадаш Мамедов. Художник комиксов - Зохраб Саламзаде.

Основная цель мероприятия - привлечь внимание к потенциальным возможностям культурных и творческих сфер, определить ключевые этапы в развитии креативных индустрий в Азербайджане.

Мероприятие вызвало большой интерес у посетителей галереи, которые с большим интересом рассматривали работы. В свою очередь Дадаш Мамедов рассказал гостям вечера об идее и интересных аспектах проекта.

Отметим, что при нарисованные истории отражают трудности, с которыми сталкиваются люди творческих профессий. Работы поднимают проблемы, свойственными этим отраслям, помогают найти различные пути решения.-0-