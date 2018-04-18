В Азербайджане состоялась инаугурация Ильхама Алиева

В Азербайджане сегодня состоялась церемония инаугурации Президента страны Ильхама Алиева. Об этом сообщает Trend . В церемонии приняли участие официальные государственные лица, члены правительства, депутаты Национального собрания Азербайджана и члены семьи Президента.

Согласно требованиям Конституции, после инаугурации президента Кабинет Министров Азербайджана уйдет в отставку и задачей главы государства будет формирование нового Кабинета министров согласно Конституции.

В 2018 году президент Азербайджана впервые избран на семилетний срок. Такое решение было принято народом страны на референдуме "О внесении изменений в Конституцию Азербайджанской Республики", который прошел в Азербайджане 26 сентября 2016 года. Данное изменение, помимо всего прочего, предусматривает продление полномочий президента страны с пяти до семи лет.

Напомним, что в воскресенье, 15 апреля, Центризбирком Азербайджана утвердил итоги выборов президента республики, прошедших 11 апреля 2018 года. Победу на них одержал действующий глава государства Ильхам Алиев.-0-