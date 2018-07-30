В Азербайджане состоялось грандиозное закрытие международного фестиваля "ЖАРА-2018"

В Баку творческими вечерами Валерия Меладзе и Любови Успенской, а также выступлением других звезд завершился международный музыкальный фестиваль "ЖАРА 2018", сообщает Trend .

Третий фестиваль прошел с участием самых популярных эстрадных звезд и талантливой молодых исполнителей из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. Все четыре дня прошли при аншлаге, звезды блистали на красной дорожке и выступали под овации зрителей со своими хитами, яркими номерами и сценическими постановками. Десятки тысяч зрителей стали гостями фестиваля и еще миллионы телезрителей смогут увидеть фестиваль в эфире телеканалов. В рамках фестиваля также прошли юбилейные вечера Леонида Агутина, Владимира Преснякова и Валерии, состоялся концерт группы "Ленинград", съемки романтической комедии "Жара в Баку". По словам организаторов, культура, музыка сближают народы, пропагандируют мир, любовь и прекрасные чувства между людьми. Совместные проекты и развитие взаимных связей в области культуры способствуют тому, чтобы народы лучше узнали друг друга.

Своими номерами за время фестиваля слушателей порадовали более 120 артистов, среди которых были EMIN, Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Вахтанг Кикабидзе, Николай Басков, Алессандро Сафина, Стивен Сигал, Глюк'oZa, Кристина Орбакайте, Ани Лорак, Вера Брежнева, Александр Маршал, Сергей Лазарев, Светлана Лобода, Слава, Вера Брежнева, Лолита, Жасмин, Диана Арбенина, Согдиана, Анжелика Варум, Анжелика Агурбаш, Ирина Дубцова, Стас Пьеха, Юлианна Караулова, Alekseev, Jah Khalib, Monatik, Artik&Asti, Brandon Stone, Burito, Doni, Денис Клявер, Feduk, L'One, Monatik, Настя Каменских, Natan, Александр Панайотов, Алексей Чумаков, Юлия Ковальчук, Анна Седокова, Егор Крид, Влад Соколовский, Рита Dakota, Сосо Павлиашвили, группы A Studio, DoReDoS, Градусы, Время и Стекло, Пицца, MBAND, ВИА Гра и другие. Основной ведущей концертных вечеров стала Яна Чурикова.

В завершении вечера все артисты вышли на сцену и исполнили новую композицию "Азербайджан", специально написанную к фестивалю, а небо озарил красочный салют.

Ежегодный музыкальный фестиваль "Жара" прошел в этом году с 26 по 30 июля на одном из курортов Баку.-0-