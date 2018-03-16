В Азербайджане создадут центр изучения и развития рынка криптовалют и технологии блокчейн

16 марта, Баку /БЕЛТА - Trend/. Азербайджанский интернет-форум (АИФ) выступил с инициативой создания в стране центра изучения и развития рынка криптовалют и технологии блокчейн. Об этом сообщил председатель АИФ Осман Гюндуз.

"Центр будет регулярно организовывать встречи, проводить обсуждения, в рамках которых будут затронуты вопросы регулирования рынка криптовалют и технологии блокчейн, оказываться консультативные услуги, готовиться предложения по вопросам правового регулирования отрасли. Создание подобного центра входит в наши планы на ближайшую перспективу", - сказал Осман Гюндуз.

По его словам, накануне прошла конференция на тему регулирования рынка криптовалют и эффективного использования технологий блокчейн.

"В работе конференции приняли участие представители госсектора, бизнеса, финансовых структур и независимые эксперты. Если учесть, что это совершенно новое направление для всех, имеется острая необходимость в обмене опытом, в изучении аспектов правового регулирования рынка криптовалют и использования технологии блокчейн. Мнения и предложения, которые были озвучены на конференции, сыграют важную роль в развитии данной отрасли в Азербайджане", - сказал Осман Гюндуз.

Председатель АИФ также отметил важность изучения опыта соседних стран, которые достигли определенного прогресса в данной области и у которых сформирована соответствующая инфраструктура и экосистема.-0-