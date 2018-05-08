В Азербайджане запущена услуга изготовления персонализированных марок

В Азербайджане запустили услугу изготовления персонализированных марок. Данную операцию предоставляет ООО "Azermarka ". Об этом сообщает
Услуга позволяет каждому желающему превратить фотографию в почтовую марку. Цена 12 марок, а именно столько составляет один марочный лист, равняется 15 манатам (приблизительно $9).
Персонализированные марки могут быть интересны коллекционерам филателистам, а также использоваться для почтовых отправлений.
Сообщается, что в ближайшее время будет презентована эксклюзивная серия почтовых марок, посвященных 100-летию Азербайджанской Демократической Республики (АДР). Марки будут выпущены в ограниченном количестве и будут представлены на организованной ООО "Azermarka" выставке филателистов приуроченной к 100-летию АДР.-0-
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