В Азербайджане запущена услуга изготовления персонализированных марок

В Азербайджане запустили услугу изготовления персонализированных марок. Данную операцию предоставляет ООО "Azermarka ". Об этом сообщает Trend .

Услуга позволяет каждому желающему превратить фотографию в почтовую марку. Цена 12 марок, а именно столько составляет один марочный лист, равняется 15 манатам (приблизительно $9).

Персонализированные марки могут быть интересны коллекционерам филателистам, а также использоваться для почтовых отправлений.

Сообщается, что в ближайшее время будет презентована эксклюзивная серия почтовых марок, посвященных 100-летию Азербайджанской Демократической Республики (АДР). Марки будут выпущены в ограниченном количестве и будут представлены на организованной ООО "Azermarka" выставке филателистов приуроченной к 100-летию АДР.-0-