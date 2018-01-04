В Азербайджане завершен первый этап разработки антивирусного ПО

Команда реагирования на компьютерные инциденты (CERT) при Госагентстве спецсвязи и информационной безопасности Особой службы госохраны Азербайджана завершила первый этап работ по разработке программы антивирусной защиты, сообщили Trend в CERT.

Речь идет о мультифункциональной программе анализа зловредных компьютерных программ (Multifunctional Analysis Program - MAP), работа над которой ведется с 2015 года.

По словам собеседника агентства, программа обеспечена необходимым функционалом и поиском по базе зловредных программ, которую ведет команда Team Cymru.

"Работа над проектом оказалась намного сложнее, чем мы предполагали. Первый этап уже пройден. Однако для того, чтобы представить бета-версию продукта, потребуется некоторое время", - сказали в CERT.

Интерфейс программы будет поддерживать три языка (азербайджанский, русский и английский). Разработка антивирусного ПО входит в число приоритетных планов CERT.

MAP позволит пользователям проводить анализ подозрительных файлов на предмет содержания в них зловредного кода. В ней будут заложены модули обнаружения вирусов, анализа активных процессов, подготовки отчетов по вызывающим подозрение программам и файлам, родительского контроля и т.д.-0-