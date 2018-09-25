В Бакинском Экспоцентре открылась Азербайджанская международная оборонная выставка ADEX-2018

В Бакинском Экспоцентре 25 сентября открылась Азербайджанская международная оборонная выставка "ADEX-2018". Об этом сообщает Trend .

В церемонии открытия приняли участие помощник президента Азербайджана по работе с правоохранительными органами и военным вопросам - заведующий отделом Фуад Алескеров, министр обороны Закир Гасанов, заместитель министра оборонной промышленности Яхья Мусаев и другие официальные лица.

В выставке участвуют 224 компании, представляющие 29 стран мира. Ведущие компании Азербайджана, Беларуси, Китая, Ирана, Турция, Франции, России, Израиля, Пакистана, Сербии и Украины представлены на выставке 11 стендами.

Первое место по числу представленных компаний занимает Турция (41 компания), далее следует Россия (25 компаний), Израиль (14 компаний) и Беларусь (10 компаний). География участниц выставки расширена за счет таких стран как Эстония, Индия и Казахстан.-0-