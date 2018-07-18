В Баку будет создана система плавучих солнечных панелей

Министерство энергетики Азербайджана при поддержке Азиатского банка развития (АБР) планируют реализовать совместный пилотный проект по созданию системы плавучих солнечных панелей, говорится в сообщении министерства, сообщает
Кабинет министров дал разрешение на реализацию пилотного проекта под названием "Техническая поддержка и обмен знаниями по развитию системы плавучих солнечных панелей". Работы планируется начать после тендерного процесса, когда Азиатский банк развития отберет компанию-консультанта.
В рамках проекта планируется создание системы из трех фотовольтаических панелей мощностью 100 киловатт каждая на озере Беюкшор, создание бизнес-моделей для поощрения участия частного сектора в установке солнечных панелей, а также усиление национального потенциала в этой сфере и применение современных норм и принципов.-0-
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