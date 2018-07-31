В Баку начинается международный конкурс "Кубок моря - 2018"

В столице Азербайджана начинается международный конкурс "Кубок моря - 2018". Об этом сообщает
В рамках соревнований, проходящих с 28 июля по 11 августа на территории Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Китая, Ирана и России, будут организованы 28 конкурсов. Азербайджанские военнослужащие будут участвовать в пяти из них. Наряду с соревнованиями в Баку, они примут участие в конкурсах "Танковый биатлон" и "Полевая кухня" в России, "Мастера артиллерийского огня" в Казахстане и "Снайперский рубеж" в Беларуси.
Военнослужащие Азербайджана также будут представлять страну в качестве наблюдателя на конкурсах "Глубина", который пройдет в Иране, и "Отличники войсковой разведки" в России.
В соревнованиях в качестве наблюдателей будут участвовать представители ВС Турции, Пакистана, Бахрейна, Саудовской Аравии и США.-0-
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