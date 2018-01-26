В Баку около 400 человек переселены из-за активизации оползня

Из оползневой зоны в поселке Баилово в Баку переселены 390 человек. Об этом сообщили
Отмечается, что большинство переселенных разместились у родственников и знакомых. Во временном убежище в средней школе размещены 42 человека. Всего в аварийном состоянии находятся около 90 домов.
Глава Исполнительной власти Сабаильского района Эльдар Азизов сообщил, что временно переселенным гражданам будет оплачиваться аренда жилья.
По его словам, специалисты, проводившие исследования, обнаружили на горном склоне две подземные реки. Изменение уровня воды в этих реках, а также увеличение осадков являются факторами, которые вызывают оползни.
В связи с активизацией оползневых процессов в Баилово создан специальный штаб.-0-
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