В Баку появятся специальные карты для туристов

В Баку планируется выпуск специальных карт "Baku Card", которые позволят туристам бесплатно или со скидкой пользоваться общественным транспортом города, посещать столичные музеи и культурные центры, сообщает Trend .

Владельцы карты смогут также получать скидки и специальные предложения в магазинах, кафе, ресторанах и в иных местах Баку. Карты можно будет приобрести в специальных киосках или заказать в онлайн-режиме.

Отмечается, что новый продукт призван усилить интерес туристов к Азербайджану.-0-