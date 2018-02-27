В Баку появятся специальные карты для туристов

В Баку планируется выпуск специальных карт "Baku Card", которые позволят туристам бесплатно или со скидкой пользоваться общественным транспортом города, посещать столичные музеи и культурные центры, сообщает
Владельцы карты смогут также получать скидки и специальные предложения в магазинах, кафе, ресторанах и в иных местах Баку. Карты можно будет приобрести в специальных киосках или заказать в онлайн-режиме.
Отмечается, что новый продукт призван усилить интерес туристов к Азербайджану.-0-
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