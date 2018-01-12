В Баку презентован логотип бренда Made in Azerbaijan

В Баку состоялась презентация логотипа бренда Made in Azerbaijan. Об этом сообщает Trend .

Логотип создан компанией Trade Mark Leo Burnett Azerbaijan. По словам генерального директора компании Аббаса Фатуллаева, логотип отражает богатую природу, ценности, культуру, ремесло и современность Азербайджана.

"При создании логотипа мы изучили опыт таких стран, как Австралия, Турция, Казахстан, Мексика, Коста-Рика и других. В целом в процессе работы мы пришли к выводу, что логотипы можно разделить на несколько типов - расчитанные на внутренний или внешний рынок, а также основанные на красивом дизайне или же на активной рекламе страны. Что касается логотипа Made in Azerbaijan, то он основан не только на красивом дизайне, но также направлен на рекламу основных ценностей страны", - сказал Аббас Фатуллаев.-0-