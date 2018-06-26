В Баку проходит военный парад к юбилею Вооруженных сил Азербайджана

В Баку на площади Азадлыг проходит военный парад в связи со 100-летним юбилеем Вооруженных сил Азербайджана. Его принимает Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев. Об этом сообщает Trend .

В параде участвуют около 4 тыс. военнослужащих. На торжественной церемонии демонстрируется более 240 единиц военной техники, более 70 летательных аппаратов, в том числе принятые недавно на вооружение бронетехника, ракетные и артиллерийские установки, системы противовоздушной обороны, вертолеты, беспилотные летательные аппараты, а также военные корабли и катера.

В параде участвуют около 100 представителей из Беларуси, Туреции, Пакистана, Бахрейна, Объединенных Арабских Эмиратов, Грузии, Ирана, Израиля, Казахстана, Узбекистана, России, Саудовской Аравии и Украины.-0-