В Баку пройдет спектакль "Богема" с участием белорусских звезд

На сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета 17 февраля будет представлен спектакль "Богема" Джакомо Пуччини с участием звезд из Азербайджана и Беларуси. Об этом сообщили Trend в пресс-службе театра.

Для участия в постановке руководство театра пригласило ведущих солистов Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси - заслуженного артиста Беларуси Владимира Громова (партия Марселя) и лауреата международных конкурсов вокалистов Александра Михнюка (партия Рудольфа).

В спектакле примут участие ведущие солисты театра оперы и балета - народный артист Азербайджана Али Аскеров (партия Альциндора), заслуженные артисты Илаха Эфендиева (партия Мими), Инара Бабаева (партия Мюзетты), Акрам Поладов (партия Коллена), а также Турал Агасиев (партия Шонара), Фирус Мамедов (партия Бенуа) и другие артисты.

Спектаклем будет дирижировать народный артист Азербайджана профессор Джаваншир Джафаров.

Руководство театра продолжает успешную политику по привлечению зарубежных грандов оперного и балетного искусства, что влияет на профессиональный уровень и качество спектаклей, привлекает большую зрительскую аудиторию и является своеобразным мастер-классом как для молодых артистов театра, так и для обучающихся в музыкальных учебных заведениях студентов.-0-