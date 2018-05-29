В Баку состоялось открытие Южного газового коридора

29 мая, Баку /БЕЛТА - Trend/. Запуск первого этапа проекта "Южный газовый коридор", предполагающего доставку азербайджанского газа в Европу, состоялся в Баку.

В церемонии на Сангачальском терминале принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Южный газовый коридор" стоимостью свыше $40 млрд предусматривает транспортировку 10 млрд куб.м азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, добываемый в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южно-Кавказского газопровода и строительства Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (ТАР) трубопроводов.

Первый этап проекта предполагает транспортировку газа с месторождения "Шах Дениз" по Южнокавказскому, а затем Трансанатолийскому трубопроводам до турецкого города Эскишехир. Газ достигнет Эскишехира 12 июня.-0-