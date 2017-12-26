В Баку создадут информационные центры для туристов

В шести точках Баку будут созданы информационные центры для туристов, сказал представитель Национальное бюро по пропаганде туризма Кенан Гулузаде. Об этом сообщает Trend .

"Цель – информировать туристов, приезжающих в страну, о соответствующих местах и оказывать им помощь. Благодаря этим центрам туристы смогут получить конкретную информацию о туристических зонах в Азербайджане. Туристы также расскажут о проблемах, с которыми они сталкиваются в Азербайджане", - сказал Кенан Гулузаде.

О проблемах туристов будет сообщаться в соответствующий орган, и бюро будет содействовать решению этих проблем.-0-