В Баку создадут информационные центры для туристов

В шести точках Баку будут созданы информационные центры для туристов, сказал представитель Национальное бюро по пропаганде туризма Кенан Гулузаде. Об этом сообщает
"Цель – информировать туристов, приезжающих в страну, о соответствующих местах и оказывать им помощь. Благодаря этим центрам туристы смогут получить конкретную информацию о туристических зонах в Азербайджане. Туристы также расскажут о проблемах, с которыми они сталкиваются в Азербайджане", - сказал Кенан Гулузаде.
О проблемах туристов будет сообщаться в соответствующий орган, и бюро будет содействовать решению этих проблем.-0-
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