В Баку стартовал Чемпионат мира по велосипедному спорту BMX

В Баку 5 июня стартовал Чемпионат мира по велоспорту BMX. Об этом сообщает Trend .

За первенство в чемпионате будут соревноваться до 1500 велосипедистов из 43 стран мира.

Чемпионат мира по олимпийскому виду велосипедного спорта BMX, проходящий в столице Азербайджана уже в четвертый раз, продолжится до 9 июня. Азербайджан представляют восемь велосипедистов.-0-

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