В Баку стартовал Чемпионат мира по велосипедному спорту BMX

В Баку 5 июня стартовал Чемпионат мира по велоспорту BMX. Об этом сообщает
За первенство в чемпионате будут соревноваться до 1500 велосипедистов из 43 стран мира.
Чемпионат мира по олимпийскому виду велосипедного спорта BMX, проходящий в столице Азербайджана уже в четвертый раз, продолжится до 9 июня. Азербайджан представляют восемь велосипедистов.-0-
Фото Trend
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3457 BYN
|2.34 BYN
|2.348 BYN
|USD
|2.0044 BYN
|2.002 BYN
|2.006 BYN
|RUB
|3.2381 BYN
|3.225 BYN
|3.238 BYN