В Баку стартовал Кубок мира по спортивной гимнастике

В Баку на Национальной арене гимнастики стартовал первый день соревнований Кубка мира по спортивной гимнастике серии FIG. Об этом сообщает
В первый день пройдут квалификационные соревнования у мужчин в вольных упражнениях на ковре, упражнениях на параллельных брусьях и на кольцах. Женщины будут бороться за путевку в финал в опорном прыжке и на разновысоких брусьях.
Соревнования продлятся по 18 марта, в них примут участие 102 гимнаста из 25 стран.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4241 BYN
|2.42 BYN
|2.426 BYN
|USD
|1.9589 BYN
|1.957 BYN
|1.96 BYN
|RUB
|3.4422 BYN
|3.426 BYN
|3.442 BYN