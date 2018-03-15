В Баку стартовал Кубок мира по спортивной гимнастике

В Баку на Национальной арене гимнастики стартовал первый день соревнований Кубка мира по спортивной гимнастике серии FIG. Об этом сообщает Trend .

В первый день пройдут квалификационные соревнования у мужчин в вольных упражнениях на ковре, упражнениях на параллельных брусьях и на кольцах. Женщины будут бороться за путевку в финал в опорном прыжке и на разновысоких брусьях.

Соревнования продлятся по 18 марта, в них примут участие 102 гимнаста из 25 стран.-0-