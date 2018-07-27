В Баку торжественно открылся музыкальный фестиваль "ЖАРА-2018"

На побережье Каспийского моря, на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze состоялось торжественное открытие Международного музыкального фестиваля "ЖАРА-2018", сообщает Trend .

Фестиваль, который в третий раз проходит в Баку и уже стал традиционным - это грандиозный праздник музыки. В нем принимают участие звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. В первый день на "ЖАРЕ" уже выступило 75 исполнителей.

В день открытия для зрителей выступили такие звезды как: EMIN, Alekseev, Artik&Asti, Brandon Stone, Burito, Doni, Денис Клявер, Feduk, Loboda, L'One, Monatik, Настя Каменских, Natan, Nyusha, Александр Панайотов, Алексей Чумаков, Ани Лорак, Анна Седокова, Глюк'oZa, Григорий Лепс, Егор Крид, Клава Кока, МОТ, Макс Барских, Миша Марвин, Николай Басков, Сергей Лазарев, Слава, Согдиана, Султан, Тимати, Филипп Киркоров, Элина Чага, Юлия Ковальчук, Мария Новикова, Леша Свик, ЗОМБ, Алессандро Сафина, Влад Соколовский, Артём Пивоваров, DJ Shock, İn-Grid, Айсель Мамедова, Джамиля Гашимова, Tomas Nevergreen, группы A Studio, DoReDoS, Градусы, Время и Стекло, Пицца и другие.

Организаторами этого музыкального праздника выступают народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

Третий фестиваль "ЖАРА" проходит в Азербайджане с 26-29 июля. За это время состоится 4 музыкальных вечера.-0-

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