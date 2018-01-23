В горах Азербайджана пройдут гонки на коврах

В Азербайджане в туристическом центре "Шахдаг" 18 февраля пройдет экстремальный и веселый зимний конкурс Red Bull Shakh Carpet ("Шах ковров"), сообщили
Основная идея конкурса, который проводится в третий раз, состоит в том, что костюмированные участники, снарядившись любыми приспособлениями для спуска с горы, съезжают со склона на трамплин и прыгают в бассейн холодной воды. Участники создают специально для конкурса средства передвижения, основным элементом которых должен быть ковер.
Команда должна состоять из 2-3 участников. В экипировке могут быть лыжи, сноуборд, ледянки и др. Каждой команде на выступление дается 5 минут. Судьи будут оценивать прыжок по следующим критериям: техника исполнения трюка, креативность костюмов и самого выступления, симпатия зрителей.-0-
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