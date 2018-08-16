В сентябре в Баку пройдет международная оборонная выставка "ADEX-2018"

Азербайджанская международная оборонная выставка "ADEX-2018" пройдет в Баку 25 - 27 сентября. Об этом говорится в сообщении Министерства оборонной промышленности, сообщает Trend .

Выставка, на которой демонстрируются вооружение и военная техника, пройдет уже в третий раз. Начиная с 2014 года "ADEX" проводится каждые два года.

В предстоящей выставке ожидается участие более 200 компаний из Азербайджана, Беларуси, Турции, Франции, России, Израиля, Италии, Китая, Пакистана, Сербии, Украины и др. Они будут представлены на мероприятии национальными стендами.

Выставка "ADEX-2018", проводимая в павильонах Бакинского экспоцентра и на открытом воздухе, станет платформой для демонстрации самых последних образцов вооружения и подписания новых договоров в сфере международного военно-технического сотрудничества. Информационную поддержку выставки обеспечивают более 60 местных и международных ведущих медиа: новостных агентств, веб-сайтов и журналов.

Традиционно выставку посещает Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев.-0-