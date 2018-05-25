В выставке нефти и газа в Баку примут участие более 300 компаний из 38 стран мира

В выставке нефти и газа Caspian Oil & Gas-2018 примут участие 312 компаний из 38 стран мира, при этом около 20% участников будут участвовать в мероприятиях впервые. Об этом сказал на пресс-конференции исполнительный директор компании Iteca Caspian Фарид Мамедов, сообщает
"В этом году в выставке Caspian Oil & Gas примут участие 312 компаний из 38 стран мира. Национальные группы представят Беларусь, Италия и Россия. Состав выставки этого года обновился за счет новых компаний, которые составили 20% от общего количества участников. Большинство из них являются иностранными участниками, проявляющими высокий интерес к нефтегазовому рынку Азербайджана. 40% выставочной площади займут известные компании, являющиеся постоянными участниками выставки", - сказал Фарид Мамедов.
По его словам, к юбилейной выставке были впервые выпущены специальные почтовые марки. Также будут представлены духи "Caspian Gold", разработанные азербайджанскими парфюмерами. Впервые в этом году в рамках выставки состоятся B2B встречи, в которых примут участие местные и зарубежные компании.
В Баку 29 мая откроется 25-ая юбилейная Международная выставка и конференция Caspian Oil & Gas-2018 и VIII Каспийская международная выставка Caspian Power-2018. Мероприятия продолжатся до 1 июня.
В конференции, приуроченной к выставке, примут участие около 500 делегатов, среди которых топ-менеджеры компаний, представители отраслевых министерств, международные и азербайджанские эксперты. Около 50 спикеров выступят с докладами.-0-
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