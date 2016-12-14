Ну правда, достали! Никакого другого определения тому, что позволяют себе россияне (отдельные, конечно) по отношению к белорусской продукции у меня, например, не находится. Думаю, ни у кого не найдется, за исключением тех, кому экономически очень выгодна дискредитация.

Отстаивать интересы белорусских производителей приходится не впервые. И даже не во второй, третий, десятый, etc. раз. Поэтому степень моего личного негодования определить несложно. Но опускаться до уровня "ты сам дурак" как минимум непрофессионально. Значит, постараюсь опираться на факты.

Первое и самое главное: белорусская продукция производится в соответствии с мировыми стандартами качества. Вроде заезженная фраза, но как по-другому сказать? Большинство наших предприятий за последнее время обновились до состояния близкого к идеальному. Это подтверждают многочисленные проверки, в том числе на международном уровне. Плюс многоступенчатые системы контроля качества. Продукция белорусского производства сертифицирована для поставок в Европейский союз, для нее открыт китайский рынок, Объединенные Арабские Эмираты готовы расширить ассортимент поставляемых из Беларуси молочных товаров. И это только отдельные страны, в которых требования, предъявляемые к качеству, не просто высокие - высочайшие.

Отсюда вопрос: что ж белорусская продукция никак не угодит Россельхознадзору? Можно было бы, конечно, написать России, но это не совсем так. Точнее, совсем не так, если в данном конкретном случае под Россией понимать покупателя. Российского покупателя, который приходит в магазин и отдает предпочтение продукции из Беларуси, потому что неоднократно проверено: белорусское = высококачественное.

Однако если не каждый день, то очень часто, на сайте Россельхознадзора в частности, появляются сообщения о несоответствии белорусской продукции требованиям качества. В отдельных случаях речь идет об отправке целых партий товаров (часто скоропортящихся) обратно производителю. Еще веселее, когда российский рынок просто закрывается для конкретных предприятий, в продукции которых якобы нашли запрещенные вещества. Начинаются переговоры, проверки, предъявления доказательств. Время идет, компании теряют прибыль и, что более ценно, репутацию.

И ладно, если бы в конце концов претензии действительно оказывались обоснованными. Вопросов нет - уважающая себя компания еще спасибо скажет, если кто-то выявит брешь на любом из этапов производства. Особенно когда речь идет о продуктах питания. Но ведь большинство претензий - из разряда "Баба-яга против": то признают негодной якобы белорусскую продукцию, которая даже близко в Беларуси не производилась, то сделают тест скоропортящегося товара по истечении срока годности, то в документах запятой не досчитаются.

Понятно, что и белорусский производитель не без греха. Если уже есть определенные правила оформления документов, то нужно их выдерживать от и до. И продукция должна быть такой, чтоб придраться было не к чему. Но ведь все равно придираются. Так в чем же дело?

Очевидно, что не в политике. Ведь неоднократно на самом высоком уровне заявлялось, что российский рынок открыт для белорусской продукции. Более того, в некоторых случаях именно белорусская продукция не позволила создать в России дефицит отдельных товаров. Получается, эта проблема исключительно экономической плоскости. Продукция из Беларуси создает конкуренцию товарам, производимым российскими предприятиями, что совсем не выгодно тем, кто этими предприятиями владеет. Не стану конкретизировать, кто является рупором этих владельцев. И так понятно.

Беларусь всегда, еще раз подчеркну, всегда была против конфликтов - молочных, мясных, газовых, нефтяных или любых других. И по большому счету, не нужны нам отношения на особых условиях. Достаточно соблюдать требования законодательства, теперь уже общего евразийского, и не делать препоны там, где их не должно быть. Ведь конкуренцию как основу рыночной экономики еще никто не отменял. Что до белорусской продукции, то без покупателя она не останется. Просто как-то по-братски хочется, чтобы у россиян было в достатке то, что они любят.