Тема совершенствования системы среднего образования многогранна — от учебного процесса до организационно-хозяйственных моментов. Не обходят стороной в последнее время и тему школьного питания, которая становится предметом обсуждения и у ответственных работников, и у заботливых родителей. Первые, руководствуясь нормативными документами, стараются, минимально снижая издержки, поддерживать уровень "цена-качество", вторые – оценивают результат, выражая свои мнения.

Мнения противоречивы, и это понятно: в таких органолептических понятиях, как "вкусно-невкусно", все наши чада субъективны, но, надо признать, многое зависит от поваров и качества продуктов. А вот понятие цены очень даже точное, язык цифр – упрямо конкретная и труднооспариваемая штука. Для кого-то обеды для ребенка стоимостью 2,5 рубля никак не влияют на семейный бюджет, но есть и такие семьи, где это – серьезная статья издержек. Государство не оставило проблему в стороне: дети из таких семей получают бесплатное питание в школах. Чтобы воспользоваться такой возможностью, нужно предоставить необходимые документы и получить соответствующий статус.

Но есть еще одна категория родителей, которая просто считает, что 2,5 рубля – дороговато. На одном из популярных интернет-порталов на днях даже опубликовано мнение родителей, которые уверены, что эту цену можно смело снижать на 30%. Получается, красная цена школьному обеду – 1,75. Откуда взялись такие расчеты?

"Ученик 6-го класса минской школы фотографировал в школе обеды, приносил домой, а мама готовила те же блюда, но из магазинных продуктов. Затем сравнивала, сколько потратила денег семья, а сколько – комбинат школьного питания. После этого отец школьника обратился с заявлением в комбинат с просьбой уменьшить плату за питание". Вот такой был произведен эксперимент – новаторский подход, не правда ли? Только объективен ли он? Приводится еще один аргумент: "Мы с женой пришли к выводу, стоимость питания в школе несколько дороговата и ее можно смело снижать на 30%. Наша семья тоже ходит по магазинам, делает покупки. Сейчас на акциях реально можно купить продукты по хорошим ценам".

Что тут сказать: в стремлении родителей сэкономить нет ничего предосудительного, они посчитали, как могли. Только можно ли описанный случай рассматривать как пример ценообразования на школьный обед? Вряд ли, ведь он абсолютно не учитывает такое понятие, как фактические затраты: зарплаты поварам и кухонным рабочим, транспортировка, хранение, амортизация оборудования. Согласитесь, беря во внимание все это, уже просто интуитивно, не имея специальных познаний в этой области, цена в 2,5 рубля покажется не такой, мягко скажем, уже и большой…

А довод об акциях на продукты, к сожалению, вообще не убедителен: они непредсказуемы по времени и месту, а комбинатам школьного питания некогда ждать, когда им купят что-то на распродажах – им надо кормить детей каждый день. Да и, правду сказать, опасно: во многих случаях торговля старается заблаговременно избавиться от товаров, у которых вскоре истекает срок годности, или которые не популярны у потребителя. И еще: не стоит забывать о том, что бесконечно снижать цену невозможно, наступает ситуация, когда начинает снижаться и качество… На мой взгляд, точное определение границы вот этой самой ситуации и является главной задачей тех, кто ответственен за формирование цен на школьное питание, этим должны заниматься профессионалы. А торопиться соглашаться с доморощенными технологиями ценообразования не стоит, и тем более транслировать их на весь интернет.