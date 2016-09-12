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Парламентские выборы в Беларуси 2016

Елена Еловик

Ворчать либо голосовать - каждый решил сам

Колумнисты 12.09.2016 | 12:09
Елена Еловик Елена Еловик Редактор отдела газеты 7 Дней
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Сын, находящийся на учебе в Москве, голосует, как и положено, на избирательном участке, оборудованном непосредственно в посольстве. Уже второй раз в жизни он делает свой взрослый выбор и с утра трезвонит домой, напоминая: "Бегом к урне!". Да еще советы дает, где именно галочку ставить.

Вот и вчера, по традиции, разбудил меня со своим "инструктажем". Я отшутилась, заметив, что агитация в этот день запрещена. Хотя, признаюсь, к мнению своего продвинутого юноши, конечно же, прислушиваюсь.

Выглянула в окно, выходящее прямо на родимую школу, где расположен наш избирательный участок. Кто-то в самую рань, натянув праздничные шаровары, как на праздник, спешил заглянуть в кабинку для голосования и, воспользовавшись по-летнему теплый деньком, отправиться на дачу или пикник. Кто-то, как и я, медлительно выпил чашечку кофе, послушал мировые новости, а уж потом, как улитка, выполз из своего домика и направился на избирательный участок. Как говорят на родине бабушки, "што вiнен - аддаць павiнен", а участие в выборах парламента – государственный акт, свидетельствующий о том, что голосуешь, как бы пафосно это не звучало, за будущее своей страны.

Некоторые лежебоки и нехочухи в этот погожий день гуляли в инете и строчили комменты о том, что "выборы не те, и кандидаты не из того теста". Да еще с высоты своего дивана делали выводы о количестве проголосовавших. Логика доморощенных аналитиков, как всегда, удивительна: раз я, любимый, Генка-друган из гаража и Светка-соседка не голосовали, значит, на участке "недобор". Подобные эксперты – сродни журналисту, пишущему репортажи с чужих слов. Хотя о чем тут петь? Вечно бурчащих "подстрекателей" хватает не только на выборах…

В нашей стране никогда не тащили на аркане идти и голосовать, это право каждого… Только потом "господам воздержавшимся" стоит ли заливать слезами и ядом форумы, жалуясь на то, что выбрали не тех?..

В СМИ некоторые эксперты отмечают, что сентябрьская политическая кампания в Беларуси выдалась скучной, избирателю не хватило скандалов, "перчика" и накала страстей. Но так исторически сложилось, что выборы в нашей стране – это не цирковое шоу, а кандидат в кресло депутата – не артист оригинального жанра. Да и эпатажных, экстравагантных "ходоков" вряд ли мудрый брат-белорус примет. Все должно быть строго, четко, без лишней трескотни. И исключительно по делу!

К тому же верно подмечено: чем скучнее парламент, тем лучше жизнь гражданина. Хотя, по правде, свою порцию адреналина избиратель-2016 все-таки получил. Вспомним телевыступления отдельных спикеров, поровших в эфире откровенную чушь… Таких в парламент только допусти – они там каждый день флешмобы будут устраивать. Опозоримся на весь белый свет!

А как вам противогаз вместо лица? С подобными соискателями не то чтобы диалог вести трудно – в темном переулке страшно встретиться. Ладно, дело уже прошлое, посмеялись, ужаснулись и мимо прошли….

Тот, кто хотел узнать о своем, нормальном, не ряженом, кандидате больше информации, мог прийти на встречу, в пикет, написать на сайт, который некоторые специально разработали под выборы. Ждать, что вдруг как в сказке скрипнет дверь и на пороге окажется человек с плаката могли лишь по-детски несмышленые.

...Факты, как и пистолет, - главная улика. Они действительно говорят сами за себя: парламентские выборы состоялись во всех 110 избирательных округах Беларуси! Явка избирателей составила 74,32 процента. Цифра, как мне кажется, вполне адекватная. ЦИК обнародовал фамилии избранных депутатов парламента. Изучайте списки, ищите знакомые фамилии.

Ну а тем, кто вечно ноет или призывает к площадной художественной самодеятельности, люди, придя на выборы-2016, тем самым сказали: нам не нужны ни великие, ни малые потрясения! Нам нужна успешная и спокойная Беларусь!

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выборы в Беларуси, мнения
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