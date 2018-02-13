Анестезия - неотъемлемая составляющая практически любого хирургического вмешательства, благодаря ей пациент не испытывает боль и дискомфорт во время операции. В большинстве стандартных вмешательств для проведения искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и защиты легких пациента от аспирации (попадания крови и слизи) используется интубация трахеи, но она не всегда возможна по объективным причинам. В некоторых случаях более простой и безопасной для пациентов методикой считается установка ларингеальной маски. Созданием ее модифицированной версии для более широкого распространения в Беларуси сейчас занимаются в РНПЦ оториноларингологии, заведующий отделением анестезиологии и реанимации Геннадий Гудный получил ежемесячный грант Президента. О сути новой технологии анестезиолог-реаниматолог рассказал в беседе с корреспондентом БЕЛТА.

Грант выделен на разработку и внедрение в практику алгоритма предоперационной подготовки пациентов с заболеваниями верхних дыхательных путей, имеющих высокий риск сложной интубации, создание новой модели ларингеальной маски и усовершенствованного метода анестезии при ЛОР-операциях. Проще говоря, планируется разработать новую модель устройства, а также усовершенствовать сам метод анестезии.

Ларингеальная маска - это инновационное устройство для проведения воздуха. Она используется в самый ответственный момент - когда выполняется хирургическая операция. Погружаясь в глубокий сон во время общей анестезии, человек не контролирует свое дыхание. Искусственная вентиляция легких проводится через эту специальную маску, которая устанавливается у входа в гортань. Общее обезболивание с ларингеальной маской переносится пациентами гораздо комфортнее, особенно в послеоперационном периоде, чем общая анестезия с применением интубационной трубки.

Более того, сейчас хирурги стремятся к высокотехнологичным малоинвазивным, микрохирургическим операциям, чаще работают с эндоскопической техникой через микроразрезы, микропроколы. В результате хирургия становится менее травматичной. Анестезиологи со своей стороны делают шаг навстречу. "Мы должны работать менее агрессивно: снижать дозы анестетиков, меньше угнетать организм человека. Именно ларингеальная маска во время сна пациента позволяет мягко, без лишней травматизации, следить за его дыханием", - отметил Геннадий Гудный. Альтернатива этому - установка интубационной трубки в трахею, однако она травмирует голосовые связки и порой приводит к более серьезным осложнениям.

По словам Геннадия Гудного, прогрессивный метод анестезии по тем или иным причинам анестезиологами на постсоветском пространстве недооценивается. В Беларуси первыми ларингеальномасочную анестезию при ЛОР-патологии стали применять в РНПЦ оториноларингологии. Здесь используется зарубежный вариант маски. На основе полученного опыта и планируется его усовершенствовать, создав абсолютно новую модификацию. Будет изменена конструкция устройства. Работу дополнят усовершенствованной методикой анестезии. В комплексе это повысит безопасность, эффективность и качество анестезии, а также снизит риск осложнений, каких-либо нестандартных ситуаций. Одновременно повысится уровень комфорта для пациентов с заболеваниями верхних дыхательных путей.

Новая методика будет безопаснее нынешней, что положительно отразится на работе специалистов. "Анестезиолог должен видеть, где граница безопасности, за которую нельзя заходить, чтобы не рисковать. В то же время это позволит широко использовать устройство, которое считается более прогрессивным и эффективным", - отметил Геннадий Гудный. На разработку планируется получить патент.

Оториноларингология, к слову, не является основной областью, где применяется ларингеальная маска. "Само по себе ее использование в ЛОР-хирургии для многих анестезиологов под вопросом, поскольку при проведении таких операций пересекаются зоны интересов хирурга и анестезиолога. В других областях ларингеальномасочная анестезия чуть больше распространена, в том числе в Беларуси. Поэтому наша разработка найдет применение не только при ЛОР-операциях, но и во время других вмешательств", - отметил специалист. В том числе в области травматологии, урологии, косметологии и т.д.

Что касается РНПЦ оториноларингологии, то ежедневно здесь проходят лечение около десяти пациентов с патологией верхних дыхательных путей, которым необходимо применение ларингеальной маски. Около 30% из них имеют относительные противопоказания. В результате каждый день ларингеальную маску можно использовать при операциях 6-8 пациентам, в год - это сотни человек.

Геннадий Гудный и его научный руководитель заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии БелМАПО Георгий Илюкевич рассчитывают завершить научную работу к концу года. Со временем, когда в РНПЦ оториноларингологии полностью освоят новую методику, ее планируют распространить среди коллег по всей республике. В перспективе, уверены специалисты, она найдет большое число приверженцев. Да и число качественно новых модификаций ларингеальных масок будет увеличиваться.

Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ,

БЕЛТА.-0-