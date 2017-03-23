На каникулах, а в Беларуси скоро начнутся весенние, у детей появляется больше свободного времени. А у родителей - забот о том, как уберечь их от опасностей, которые подстерегают на улице и даже дома. Что, например, делать ребенку, если взрослых нет, а дверь просят открыть незнакомые люди? К кому обращаться за помощью, если столкнулся с хулиганом? И как родителям подготовить к сезону юного велосипедиста? На эти и другие особенно актуальные в преддверии каникул вопросы корреспонденту БЕЛТА ответил начальник организационно-аналитического управления милиции общественной безопасности Министерства внутренних дел Игорь Гатальский.

Специалисты рекомендуют родителям проговорить с ребенком возможный алгоритм действий в опасной ситуации. Например, папа и мама на работе - и вдруг звонок в дверь. Как быть? Игорь Гатальский подчеркивает: у детей должна быть четкая установка - незнакомым открывать нельзя. "Можно даже заучить несколько фраз, которые ребенок будет говорить в таких ситуациях. Например, "родители скоро придут, и тогда откроют дверь", "я этого сделать не могу, нет ключа" и т.д.", - отметил он.

Некоторые папы и мамы, кстати, так и поступают - запирают детей в квартире, чтобы они не могли самостоятельно открыть дверь. С точки зрения пожарной безопасности это неверное решение, отметил Игорь Гатальский. Если в квартире задымление, то первое, что должен сделать ребенок, - выбежать на улицу. Этот момент также нужно проговорить. "Он должен понимать, что, только оказавшись на улице, нужно начинать звонить родителям, соседям, пожарным. К сожалению, бывает и так, что дети либо стараются сами потушить огонь, либо прячутся в квартире", - констатировал представитель МВД.

На каникулах дети проводят больше времени вне дома. И здесь действуют похожие правила - в разговоры с незнакомцами не вступать, гулять по людным освещенным улицам. "В случае опасности лучше забежать в какое-нибудь учреждение, хотя бы в магазин, и попросить там помощи. В идеале - обратиться к человеку в форме. Это может быть не только милиционер, но и военный, представитель МЧС, даже сотрудник газовой службы, одним словом, человек при исполнении служебных обязанностей. Если все происходит в безлюдном месте, необходимо привлекать к себе внимание всеми возможными способами, громко кричать, например", - рассказал специалист.

Каникулы - это еще один повод, чтобы напомнить детям о правилах поведения на дороге. Подробнее Игорь Гатальский остановился на подготовке юных велосипедистов и их двухколесных "друзей". Велосипеду нужно устроить своеобразный техосмотр, проверить тормоза и рулевое управление, оборудовать его, если это еще не сделано, зеркалом заднего вида, звуковым сигналом. Кроме того, на велосипеде обязательны должны быть световозвращающие элементы: впереди белого цвета, сзади - красного, а по бокам - оранжевого. В темное время суток на велосипеде должен быть включен фонарь: белый впереди и красный сзади. Собеседник отметил, что в Беларуси самостоятельно управлять велосипедом можно с 14 лет. Но родителям стоит учитывать и индивидуальные особенности своего ребенка, достаточно ли он внимателен, чтобы участвовать в дорожном движении. В МВД напомнили, что велосипедист по правилам должен передвигаться по тротуару, обочине, пешеходной или велосипедной дорожке, не создавая опасности для пешеходов. Если другой возможности, кроме как ехать по проезжей части, нет, то велосипедист должен двигаться по правой стороне дороги на расстоянии не более 1 м от ее края. Среди подростков сейчас популярны также скутеры, управлять ими можно с 16 лет. И в этом случае правила практически такие же, как для автолюбителей. У скутериста должно быть водительское удостоверение категории АМ, страховка, сертификат техосмотра, свидетельство о госрегистрации. Выезжать на дорогу можно только в шлеме.

Еще один важный аспект - безопасность несовершеннолетних в интернете. "Сейчас, даже сидя дома за компьютером, будучи под присмотром у родителей, ребенок может стать жертвой мошенников или попасть под чье-то дурное влияние", - отметил Игорь Гатальский. Милиция проводит в этом плане профилактическую работу. Однако основная ответственность лежит все-таки на родителях. Они должны контролировать, чем занимается их чадо в интернете. Возможности для этого есть - от программного обеспечения родительского контроля до простого просмотра истории посещения сайтов и ограничения времени, которое ребенок проводит в сети. Специалисты рекомендуют родителям не игнорировать такие тревожные признаки, как резкая смена настроения, апатия или снижение успеваемости, и при необходимости обращаться к психологам.

Подростки и сами все чаще стали совершать правонарушения, связанные с использованием высоких технологий. Если раньше фиксировались единичные случаи, то, например, в 2016 году их было уже 48, а за два месяца нынешнего - 17. К примеру, подростки через соцсети выманивают реквизиты банковских карт, с которых потом снимают деньги. Что касается детской и подростковой преступности в целом, то в Беларуси наблюдается устойчивая тенденция к ее снижению, в том числе тяжких и особо тяжких преступлений. В разы уменьшилось число правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, благодаря реализации декрета №6.

Во время каникул число правонарушений, которые совершают дети и подростки, как правило, несколько увеличивается. Инспекторы по делам несовершеннолетних в это время переходят на своего рода усиленный режим несения службы. Особое внимание уделяется дискотекам и клубам - в Беларуси детям до 16 лет нельзя быть на улице и в других общественных местах без сопровождения взрослых с 23.00 до 6.00. На контроле также торговые точки - по вопросу соблюдения запрета продавать детям и подросткам сигареты и спиртное. Сотрудники милиции в это время всегда принимают дополнительные меры контроля за досугом подростков. В первую очередь тех, кто уже ранее попадал в поле зрения правоохранителей. "Подростки совершают примерно 3% преступлений от их общего числа. Преобладают кражи и хулиганства. Цифра, быть может, и не слишком велика. Но мы прилагаем максимум усилий, чтобы ее снизить. Ведь от подрастающего поколения зависит, насколько спокойной и контролируемой будет криминогенная обстановка в стране в будущем", - подытожил Игорь Гатальский.

Светлана САВКО,

БЕЛТА.-0-