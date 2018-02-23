Эксперты прогнозируют 2018 год стабильным, без ярких экономических взрывов

Экономика Беларуси в 2017 году показала стабильный рост. Нацбанку удалось удержать инфляцию на рекордно низком уровне и почти в два раза улучшить свой прогноз по росту цен. Активизировался потребительский спрос и, соответственно, увеличились темпы роста розничного товарооборота. Будет ли ситуация развиваться и дальше по оптимистичному сценарию? Какие внешние и внутренние факторы необходимо учитывать предприятиям в своей деятельности в 2018 году? Ответы на эти вопросы - в комментарии корреспондента БЕЛТА по итогам конференции "Ведение бизнеса-2018", которая состоялась 22 февраля в Минске с участием представителей госструктур, банковского сектора и частного предпринимательства.

Конференция, организаторами которой выступило аналитическое агентство "Бизнес-новости" при поддержке Министерства экономики и Республиканской конфедерации предпринимательства, проходила в форме дискуссионной панели.

Первое, что отмечали эксперты, - 2017 год можно назвать годом уверенного, но в то же время сдержанного и расчетливого экономического роста. По данным Национального статистического комитета, в 2017 году белорусская экономика по темпам роста перевыполнила годовой план правительства. ВВП увеличился на 2,4% (до Br105,2 млрд) вместо ожидаемых 1,7%. Международные финансовые институты (Всемирный банк, МВФ) прогнозировали рост менее 2%.

Второе - несомненно положительное влияние на общую экономическую ситуацию в стране оказал рост экспорта. За прошлый год, по данным Белстата, белорусский экспорт вырос в долларовом выражении на 24,1% после падения в 2016 году на 11,7%. В частности, экспорт в Российскую Федерацию вырос на 17,2% после роста в 2016 году на 5,3%. Нарастить производство и экспорт продукции белорусским предприятиям позволили оживление спроса на товары и услуги и рост цен на них на внешних рынках. Увеличились поставки на внешние рынки сельхозтехники, грузовых автомобилей, лекарственных препаратов, лесоматериалов, обуви, шин.

Третье - на предприятиях реального сектора экономики выросли зарплаты. И это при невысокой инфляции, которая оказалась рекордно низкой - 4,6% по итогам года. Данный фактор способствовал росту потребительского оптимизма и изменению потребительской модели поведения граждан. Белорусы стали меньше откладывать "на черный день" и больше тратить. Увеличились не только традиционно стабильный розничный товарооборот продуктов питания, но и розничный товарооборот промышленных товаров, электроники, мебели и предметов интерьера. В этом немалую роль сыграла продуманная и активная процентная политика Национального банка. Рост розничной торговли в 2017 году напрямую связан с увеличением объемов потребительского кредитования на фоне снижения ставок. Ставка рефинансирования снизилась с 18% на 1 января 2017 года до 10,5% на 14 февраля 2018 года. Благодаря проводимой национальным регулятором политике доступнее стали не только потребительские кредиты, но и кредиты для субъектов хозяйствования.

Отдельное внимание заострялось участниками конференции на ситуации на рынке коммерческой недвижимости. Партнер крупнейшей международной консалтинговой компании на рынке коммерческой недвижимости Colliers International Андрей Алешкин, в частности, отметил, что параллельно с ростом розничной торговли и повышением бизнес-активности в целом растет спрос на коммерческую недвижимость, на фоне этого повышаются арендные ставки. "Открываются новые компании в сфере товаров и услуг, им нужны офисные и производственные помещения, при этом средств на покупку собственных объектов недвижимости на начальном этапе нет. Возникает дефицит арендных бизнес-площадей. На рынке ретейлеров эта проблема тоже существует: растет розничная торговля, возникает необходимость расширения товаропроводящих сетей, а готовых к эксплуатации объектов нет. В связи с этим происходит вполне естественное повышение арендных ставок. Но есть и положительный момент - все эти факторы, несомненно, ведут к активизации строительства коммерческих объектов недвижимости", - пояснил он.

Начальник отдела организации финансирования малого и среднего бизнеса ОАО "Банк развития Республики Беларусь" Юлия Кавецкая отметила возросший спрос на кредиты для покупки промышленной и офисной недвижимости: "Все больше белорусских предприятий обращаются к нам через наши банки-партнеры по вопросу выделения кредитов на покупку промышленной и офисной недвижимости. Собственники начинают уходить от аренды, ориентируясь в своей деятельности на долгосрочные перспективы развития предприятий".

Отвечая на вопрос о том, каким видится экономический 2018 год, практически все спикеры были единодушны - год будет спокойным, стабильным и без ярких экономических взрывов. По их мнению, главное - чтобы совместными усилиями государства и бизнес-сообщества в полной мере были воплощены в жизнь установки декрета №7 "О развитии предпринимательства" от 23 ноября 2017 года - ключевого документа из пакета нормативных правовых актов по улучшению бизнес-климата в стране. Директор департамента по предпринимательству Министерства экономики Петр Арушаньянц подчеркнул: "Это уникальный документ. Он призван придать необходимый импульс развитию предпринимательской инициативы, стимулировать деловую активность граждан и в целом улучшить инвестиционный климат в стране. Скажу одно - работать станет легче всем. В особенности малому и среднему бизнесу. В некоторых отраслях экономики себестоимость продукции и услуг может уменьшиться на 10%, а то и на 50%. Это положительно повлияет на уровень цен на товары и услуги и на инвестиционный имидж нашей страны в целом".

Председатель правления БСБ Банка Сергей Дубков подчеркнул в этой связи, что задача государства и бизнес-сообщества на 2018 год - добиться максимально возможной конкурентоспособности страны. "Для всех - населения, бизнесменов, инвесторов. А в особенности - для молодежи. Молодые белорусы должны оставаться учиться и работать в своей стране, осознавая, что здесь их ждет достойное будущее. И декрет №7 может послужить прекрасным инструментом для достижения этой цели. Главное - исполнительская дисциплина по реализации всех положений этого документа", - заключил он.

Александр КАРАБЛИКОВ,

БЕЛТА.-0-