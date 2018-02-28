Нынешний год в Беларуси объявлен Годом малой родины, и это в очередной раз подчеркивает ее важность в судьбе каждого человека. Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Владимир Пантюхов с теплотой вспоминает деревню Себровичи Чечерского района, где прошло его детство. После чернобыльской трагедии все ее жители, называвшие себя не иначе как "сябрами", вынуждены были переехать в Гродненскую область и Дрибинский район Могилевской области. Сам Владимир Пантюхов к тому времени уже жил в Могилеве.

Чернобыльская катастрофа на Могилевщине коснулась ряда районов, в том числе Краснопольского, Костюковичского, Чаусского, Чериковского. Их Владимир Пантюхов посещает регулярно, чтобы на месте изучить, как идет реализация государственной программы по преодолению последствий аварии, как выполняется указ о социально-экономическом развитии юго-восточного района Могилевской области. При содействии парламентария в пострадавших районах обновляется социальная инфраструктура. В том числе и его усилиями создавалась спортивная база в Чаусской областной средней школе. "Мы смогли создать там хорошие условия для ребят, которые хотят заниматься хоккеем, биатлоном. Олимпийская чемпионка Пхенчхана Динара Алимбекова - именно оттуда, из Чаусского района. Кроме того, мы совместно с Белорусским тяжелоатлетическим союзом, его отделением в Могилевской области построили здесь солидный зал для штангистов. Теперь представители чаусской школы есть не только в составе национальной сборной по биатлону, но и по тяжелой атлетике", - отметил Владимир Пантюхов.

Жители Чаусского района работу парламентария оценили по достоинству, вручив ему удостоверение почетного гражданина. "Это звание для меня - высшая мера поощрения, свидетельство доверия и ценности моей работы, - отметил он. - Словно удалось перебросить мост между родными отселенными Себровичами и Чаусским районом, который стал для меня малой родиной".

Впрочем, не менее теплые чувства его связывают с буквально каждым уголком Могилевской области, жители которой регулярно обращаются к сенатору по самым разным вопросам - от грейдирования дорог и благоустройства деревенских кладбищ до строительства спортивных объектов, которые становятся местом притяжения молодежи. "Во все пытаюсь вникать и по мере возможности помогать. Так было и когда возглавлял Могилевский облсовет, и сейчас - когда руковожу Постоянной комиссией Совета Республики по экономике, бюджету и финансам", - отметил собеседник. На этом посту он, видимо, оказался неслучайно, поскольку почти девять лет своей жизни отдал частному бизнесу, создав швейный цех и свое меховое ателье. Первые деньги, вспоминает сенатор, заработал в тех же Себровичах. Вместе с другими мальчишками и девчонками помогал на приусадебных участках, заготавливал щавель и сушил кору черной лозы. На заработанные деньги купил велосипед.

Будучи успешным бизнесменом, баллотировался в депутаты городского, а потом и областного Советов. "Достаточного опыта не было, но было большое желание что-то изменить. А еще хотелось проверить: смогу ли я быть полезным для людей", - рассказал собеседник. Депутатский корпус в итоге возглавлял около 10 лет.

В поле зрения местных властей всегда много вопросов - бюджет, новые рабочие места, благоустройство, развитие социальной инфраструктуры. "Практика показывает, опыт конкретных районов просто незаменим - каждый из них самобытен. Где-то эффективно развивают экотуризм, где-то, несмотря на чернобыльское прошлое, успешно выращивают чистые овощи, занимаются животноводством. Лучшие наработки важно заметить и найти им применение в других регионах", - убежден Владимир Пантюхов. Сенатор подчеркнул возрастающую роль местных Советов, которые на подведомственной территории решают если не все, то большинство актуальных для населения вопросов. Он выразил надежду, что в новый созыв пришли компетентные, любящие свою работу и свой край люди, которым любая проблема будет по плечу.

Светлана САВКО,

БЕЛТА.-0-