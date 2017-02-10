Большинство жителей Беларуси уверены: бабушка, которая выращивает картошку и морковь на собственном огороде в деревне, является своего рода гарантом того, что приобретенный у нее товар можно употреблять в пищу без вреда для здоровья. Так ли это? С одной стороны, современные бабушки, занятые в плодоовощном бизнесе, неплохо научились применять самые современные средства химизации. С другой - они используют эти средства в значительно меньшей степени, чем предприятия, а найти продукцию с аналогичными характеристиками на прилавках магазинов в достаточном количестве, к сожалению, пока проблематично.

Наше население пока не научилось разделять понятия эко-, натур-, био- и органических продуктов. Этим зачастую пользуются недобросовестные продавцы, проставляя непонятную для многих маркировку. Производство органических продуктов на конвейер в Беларуси не поставлено, и сделаны только первые шаги по формированию нормативно-правовой базы. Это в некоторой степени тормозит процесс. Однако есть ряд фермерских хозяйств, которые уже внедрили (а другие - внедряют) методы ведения органического производства сельхозпродукции, что не может не радовать.

В плане законопроектов на 2017 год есть один концептуально новый, который как раз направлен на решение этого вопроса, - "О производстве и обращении органической продукции". "У нас в республике отсутствует правовое регулирование производства и обращения органической продукции. Нет законодательной основы для установления определенных льгот, оказания мер господдержки субъектам хозяйствования, которые выращивают именно органическую продукцию. Также еще не подготовлены технические нормативные правовые акты, которые установят требования к ней и процессам производства", - рассуждает начальник отдела агрохимии и защиты растений Минсельхозпрода Михаил Орлов.

Вместе с тем уже разработана концепция проекта закона "О производстве и обращении органической продукции", одобренная Президентом. Действует межведомственная рабочая группа (Минсельхозпрод, Минздрав, МАРТ, Минприроды, Госстандарт, "Белгоспищепром", НАН Беларуси), которая совместно с общественными организациями (Центр экологических решений и др.) занята в подготовке одноименного закона. Планируется, что он будет принят осенью 2017 года.

Например, проектом закона предусматривается, что при производстве органической агропродукции и органического сырья исключается использование и применение химически синтезированных веществ, консервантов, синтезированных красителей, гормонов, антибиотиков, ароматизаторов, стабилизаторов, усилителей вкуса, генетически модифицированных организмов, производных таких организмов и продуктов, изготовленных из указанных организмов. Предмет правового регулирования законопроекта - общественные отношения в области производства, маркировки, сертификации, перевозки и реализации органической продукции.

При внедрении органического сельского хозяйства во главу угла ставится рациональное использование природных ресурсов, сохранение плодородия почв, применение органических удобрений и гуманное отношение к животным.

"Согласно результатам опросов, значительная часть взрослых жителей крупных городов Беларуси хотели бы покупать именно органическую продукцию, которая сейчас в торговой сети представлена в недостаточном количестве, - рассказывает Михаил Орлов. - Более того, принципиальной для потребителей в этом случае является государственная гарантия качества". При этом большинство респондентов готовы платить за органическую продукцию на 20% (и более) дороже, чем за неорганическую.

На мировом рынке органическая продукция занимает примерно 10% от общего объема продукции сельскохозяйственного производства. Органическое производство успешно существует более чем в 140 странах мира. Причем производители - в основном относительно небольшие фермы. Но в странах бывшего Советского Союза (например, в Литве, России и Украине) есть успешно работающие в этой сфере крупнотоварные хозяйства.