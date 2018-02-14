История хранит достаточное количество интересных фактов о меценатах, совершивших из любви к малой родине много хороших дел. С благодарностью и душевным трепетом говорят о них земляки, гордясь, что выросли на одной земле. Есть такой человек и в Дубровенском районе. На вопрос о главном меценате здесь любой местный житель без раздумий назовет имя Николая Мартынова - сенатора и генерального директора Белорусской кожевенно-обувной компании "Марко".

Его малая родина находится в деревне Гудово, где сегодня насчитывается около двух десятков жителей. Однако известный бизнесмен инвестирует в развитие всего района. В кругу его интересов - культура, спорт, социальная сфера и многое другое, говорит заместитель председателя Дубровенского райисполкома Светлана Рыжанская. Она занимает эту должность уже более девяти лет, а потому хорошо знает всех, кто причастен к реализации благотворительных проектов и начинаний, способствующих процветанию Дубровенщины.

"Никто другой не вложил сюда столько собственных душевных сил и ресурсов, сколько Николай Васильевич", - подчеркивает собеседница. А таких фактов только за последний десяток лет накопилось большое количество. При этом важно, что речь идет не о красивых разовых жестах, а о постоянном партнерстве.

Так, каждый год в районе проходит чествование тружеников села. Лучших передовиков агропромышленного комплекса - а это обычно около 100 человек - поощряют обувью от компании "Марко". К областным "Дажынкам-2017" меценат выступил спонсором проведения ремонта административного здания физкультурно-спортивного клуба, расположенного на городском стадионе. Подарки от компании бизнесмена традиционно вручаются победителям ежегодного спортивного праздника, который проводит Дубровенская специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва. Семь воспитанников данного учреждения в настоящее время входят в состав национальных сборных по различным видам спорта.

Еще один проект связан с открытием фирменного магазина "Марко" в райцентре. "Это просто бизнес!" - не замедлят возразить скептики. Однако для простых жителей Дубровно гораздо весомее тот факт, что с появлением данного торгового объекта отпала необходимость ездить за обувью в Оршу, а это реальная экономия времени и денег.

Важное культурное событие международного значения - фестиваль песни и музыки "Дняпроўскія галасы ў Дуброўне" - также проходит под патронатом Николая Мартынова. Рассказала Светлана Рыжанская и о местном социально-педагогическом центре, который был полностью переоснащен благодаря помощи мецената.

"Знаете, это очень скромный человек с широкой душой, который искренне любит свою малую родину. Здесь он с семьей часто посещает районные праздники, вместе с нами, когда есть возможность, чтит память погибших советских солдат на День Победы. Его помощь району идет от сердца, люди это видят и ценят. Мы гордимся, что у нас есть такой земляк", - поделилась Светлана Рыжанская.

Как вспоминают одноклассники, еще 17-летним юношей Николай Мартынов в дружеских разговорах делился с ними своим желанием оставить след в истории родного края. И радуются, что его слова не расходятся с делом.

За значительный вклад в социально-экономическое и духовное развитие района в 2014 году Николаю Мартынову было присвоено звание почетного гражданина Дубровно.

Ольга БОГАЧЕВА,

БЕЛТА.-0-