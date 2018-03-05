Почти 40% исследователей в белорусской академической науке - женщины

Первым женщинам-ученым пришлось преодолеть немало трудностей, прежде чем мужчины начали воспринимать их как равных в раскрытии тайн Вселенной и человеческого разума. На этом сложном пути, как и в развитии науки в целом, были подъемы и спады. С древнеегипетской цивилизации, где жила первая известная истории женщина-врач Мерит Птах, началось развитие, достигшее пика в античных обществах и оборвавшееся после распада Римской империи. В эпоху Возрождения первой женщиной-ученым европейской науки нового времени может считаться физик Маргарет Кавендиш. И далее по нарастающей до самой высокой планки - Нобелевской премии, которая впервые была вручена женщине в 1903 году (Мария Склодовская-Кюри разделила ее с супругом Пьером Кюри и коллегой Анри Беккерелем). За все время лауреатами самой престижной научной награды мира стали 17 женщин-ученых, совершивших открытия в области физики, химии и медицины, еще 31 женщина удостаивалась этой награды в области литературы, экономики и поддержания мира на Земле.

Постепенное включение женщин в научную деятельность стало важным показателем их эмансипации. Дошло до того, что в декабре 2015 года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой 11 февраля было признано Международным днем женщин и девушек в науке. Правда, в последние годы активизировались разговоры о том, что женщины все еще непропорционально мало представлены в науке, особенно в астрономии и других естественно-научных дисциплинах. Да и зарплата у них ниже - в среднем на 20-30%.

Что же касается Беларуси, недавние социологические исследования показывают: женщины наравне с мужчинами демонстрируют свой творческий потенциал и высокий уровень интеллектуального развития. Научный сотрудник Института социологии НАН Беларуси магистр социологических наук Алеся Соловей приводит следующие цифры. Сегодня доля женщин в стране среди исследователей составляет 39,6% (в том числе среди кандидатов наук - 40,5%, среди докторов наук - 18,2%). Причем наибольшее их количество ведет свою деятельность в составе Национальной академии наук Беларуси. Значительную долю составляют женщины на первой и второй ступени послевузовского образования. Среди аспирантов Академии наук их количество достигает 55%, в докторантуре - 29,6%. Да и среди молодых исследователей (в возрасте до 35 лет) женщины преобладают - 52,1%. При этом каждая вторая из них имеет степень кандидата наук.

"По результатам социологических исследований, проводимых среди научных сотрудников НАН Беларуси в 2016-2017 годах, большинство женщин-ученых никогда не сталкивались с какими-либо проявлениями гендерного неравенства в научном коллективе по отношению к себе или к коллегам, - отмечает Алеся Соловей. - Они считают науку своим призванием и ориентированы больше на научную деятельность, на самореализацию как профессионала и ученого, а не на занятие высокой должности. Для женщин-исследователей наиболее значимым является личный вклад в развитие науки, признание их достижений отечественными и зарубежными специалистами, высокий авторитет в научном сообществе, а также участие в крупном исследовательском проекте национального и мирового уровня".

В 2017 Алеся Соловей впервые провела целевое исследование по изучению социального самочувствия женщин - научных работников Национальной академии наук Беларуси. В нем участвовали 450 представительниц в возрасте от 21 до 89 лет, занимающих должности от младшего научного сотрудника до директора института. Согласно результатам исследования, 68,8% женщин не считают принадлежность к женскому полу преградой в реализации научной карьеры. При этом 76,7% респондентов согласны с тем, что мужчины-ученые чаще привлекаются для работы на высоких должностях, нежели женщины-ученые.

Опрос показал, что 53,4% не считают, что женщины-ученые всегда должны делать выбор между научной карьерой и семьей. В том, что мужчины и женщины имеют равные возможности профессионального роста в НАН Беларуси, уверены 62,6% опрошенных.

"Существует мнение, что науки условно делятся на "мужские" (технические) и "женские" (гуманитарные). С такой дифференциацией не согласны 74% женщин. Более того, при выборе профессии и области науки, 54% женщин вообще не задумывались над подобным, а 40,1% - не учитывали данное деление при выборе области своей научной деятельности", - добавила собеседница.

Половина опрошенных (50,8%) не согласны с гендерным стереотипом, что женщина чаще выступает как исполнитель, а не генератор новых идей в науке. Три четверти опрошенных (76,2%) считают, что научные достижения женщин-ученых в той области науки, в которой они работают, не менее значимы, чем достижения мужчин-ученых. По мнению 87% респондентов, исследовательский потенциал женщины-ученого столь же высок, как и у мужчин.

"Хотелось бы отметить, что участие женщин в научно-исследовательской деятельности имеет социальную значимость и обеспечивается установлением гендерного равенства в нашей стране. Женщина выступает как равноправный и равноценный участник научной деятельности, требующей высшей квалификации и особых способностей, и опровергает теории, которые принижают ее творческие возможности", - заключила Алеся Соловей.

Екатерина КНЯЗЕВА,

БЕЛТА.-0-