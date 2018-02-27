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Александр Шишко

"Работать в правовом поле": Минтранс о новациях закона об автомобильных перевозках

Комментарии 27.02.2018 | 19:51
Александр Шишко Александр Шишко Заместитель министра транспорта и коммуникаций

Последние несколько дней одной из главных тем в стране стал обновленный закон об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках. В документе теперь четко определены критерии, по которым пассажирские перевозки относятся к регулярным и нерегулярным. Новации вызвали массу недовольства среди перевозчиков, которые работали как "нерегулярщики", но по определенному маршруту и расписанию. Сейчас некоторые из них заявляют о временном прекращении работы, а пассажиры судорожно ищут, чем заменить привычный транспорт. Основные пункты обновленного документа пояснил заместитель министра транспорта и коммуникаций Александр Шишко.

О законе

Изменения и дополнения в закон об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках начали обсуждать еще в 2014 году. "Инициаторами нововведений были транспортные компании. Они жаловались на засилье на рынке перевозчиков, которые пользовались несовершенством законодательства и выполняли регулярные рейсы, не имея на то лицензии. Это приводило к тому, что на рынке перевозок складывалась нечестная конкуренция, в результате которой официальные перевозчики оказались в заведомо неравных условиях. Вместе с тем о необходимости здоровой конкуренции высказывались и пассажиры", - отмечает замминистра.

Законопроект был размещен на сайте Национального центра правовых исследований для общественного обсуждения 2 апреля 2015 года. Общественное обсуждение длилось до 22 апреля. По словам Александра Шишко, эта информация была опубликована практически во всех белорусских СМИ, прошли семинары, в том числе во время Транспортной недели. "Нам поступило 8 предложений от 7 авторов, и все эти предложения были учтены в законопроекте. Закон обсуждался в Палате представителей, депутаты выезжали в свои округа и проводили встречи по этому поводу. Только в 2017 году было проведено 413 семинаров и совещаний с участием представителей исполнительной власти, операторов перевозок, перевозчиков, где разъяснялись все изменения в законодательстве", - говорит он.

Замминистра подчеркивает, что эта работа не пропала даром, потому что многие перевозчики уже заключили договоры на выполнение регулярных перевозок. "Работа была проведена очень большая. Кстати, закон был принят летом 2017 года, а вступил в силу с 23 января", - добавляет замминистра. То есть времени у перевозчиков, чтобы решить, будут ли они работать в новых условиях, было достаточно.

Проблемные направления

С 26 февраля часть перевозчиков в некоторых белорусских городах отказалась выходить на маршруты. Речь идет о "нерегулярщиках". Особенно остро проблема стоит в Полоцке, Новополоцке и Солигорске - эти направления сразу озвучивает замминистра.

"Будут приняты все меры, если эти люди (нерегулярные перевозчики. - Прим. БЕЛТА) не будут работать, чтобы обеспечить перевозками пассажиров. Например, с сегодняшнего дня из Новополоцка и Полоцка дополнительно отправляются автобусы большой и малой вместимости. Ведутся переговоры с индивидуальными перевозчиками по этим маршрутам", - комментирует Александр Шишко.

В Солигорске также организовано дополнительное движение транспорта, восстановлены некоторые регулярные маршруты. "Эти маршруты уже были когда-то, перевозчики могут их быстро восстановить и работать", - говорит он и подчеркивает, что от перевозчиков в регулярном сообщении будут требовать качества и соответствующей цены. Ценовой вопрос в истории с перевозками - один из самых болезненных, ведь не секрет, что цены в маршрутках в нерегулярном сообщении были гораздо ниже, чем у официальных перевозчиков.

Вокзал раздора

Перевозчики, которые собираются "ставить машины под забор", выдвигают много претензий. Одна из самых часто встречающихся - их заставляют забирать пассажиров исключительно с автовокзалов. Сейчас же они забирают пассажира там, где удобно в первую очередь самому пассажиру.

"Нет проблем забрать человека с какой-то точки и отправиться дальше по маршруту. Никто не запрещает сегодня забирать так пассажиров. Более того, так работают наши регулярные перевозчики, так работают и коллеги в других странах", - подчеркивает Александр Шишко. Единственное - водитель должен будет отметиться перед отправлением и по прибытии на вокзале, в автокассе, диспетчерской станции или в другом месте, определенном в договоре. Это нужно, чтобы контролировать расписание движения транспортных средств, в том числе режим труда и отдыха водителя, который должен работать не более 11 часов в сутки с 12-часовым перерывом на отдых. На нерегулярных перевозках данное условие не выполняется в полной мере.

Замминистра еще раз обращает внимание, что забирать пассажиров водитель может по всему маршруту, но только на остановочных пунктах, которые заранее оговорены с оператором. "Первое время будут вопросы, потому что необходимо время, чтобы легализовать тот или иной маршрут, но если перевозчики хотят работать - думаю, этот вопрос будет в ближайшее время снят. Просто проголосовавших людей забирать нельзя, а с остановок транспорта - можно, если эта остановка прописана в маршруте. Перевозчик отвечает за жизнь пассажира, он не может просто высадить его посреди дороги", - отмечает он.

Операторы и их функции

Еще один вопрос, который звучит из уст практически всех "нерегулярщиков", - это взаимодействие с оператором перевозок. В законе теперь прописано, что организация внутриреспубликанских автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении осуществляется местными исполнительными и распорядительными органами либо оператором автомобильных перевозок в случае его определения. То есть, если местные власти не определили оператора, то организацией перевозок занимается сам исполком. Именно он будет принимать решение об открытии того или иного маршрута, а также проведении конкурса среди перевозчиков на его выполнение.

При этом с учетом требований антимонопольного законодательства закон устанавливает запрет на совмещение функций оператора автоперевозок и перевозчика одним юридическим лицом. "Раньше действительно была проблема, когда облавтотрансы были операторами перевозок и не пускали частников. Но в новом законе это исключено", - подчеркивает Александр Шишко.

Работа с оператором должна быть построена по принципу одного окна. "Перевозчик отправляет оператору свое расписание, а тот должен сделать так, чтобы рейсы не накладывались друг на друга. Это нормальный процесс, когда отрегулировано расписание. Оператор в зависимости от напряженности пассажиропотока регулирует перевозки. Его задача - грамотно сформировать маршрутную сеть. И когда она будет сформирована, он должен предложить - вот у меня 10 маршрутов, приходите на конкурсной основе, кто лучше - тот и поедет", - резюмирует он. И если выиграл конкурс - выполняй требования, а не выполняешь - на твое место ставят другого перевозчика.

Важно учитывать и тот факт, что если маршрут проходит по нескольким областям, то процесс его согласования и проведения конкурса может затянуться. В Минтрансе это понимают, но отвечают, что времени у перевозчиков было более чем достаточно - с лета 2017 года, чтобы начать работать в правовом поле.

Пассажир и его права

Бесспорно в этой истории одно: когда все перевозчики начнут работать по одним правилам, пассажир будет более защищен. При организации перевозок в нерегулярном сообщении договор фрахтования для автомобильной перевозки пассажиров с самим пассажиром не заключается, ему в лучшем случае выдается чек о принятии наличных денег. Этот чек никак не защитит права пассажира в случае какого-то происшествия.

"Если перевозчик действует по закону, то он работает с пассажиром по публичному договору и выдает билет. И этот билет в случае чего даст право пассажиру получить страховку. Кроме того, если рейсовый автобус, на который вы купили билет, не приедет, то вы можете потребовать компенсацию, а если не приедет маршрутка в нерегулярном сообщении - что-то потребовать будет намного сложнее", - поясняет Александр Шишко.

Еще один важный момент - гарантия регулярности перевозок, когда пассажир точно будет знать, что в конкретный момент времени сможет уехать с конкретной остановки.

Резюме

Замминистра подчеркивает, что ведомство совершенно не заинтересовано вытеснить частников с рынка перевозок, наоборот - именно в междугородних перевозках в Минтрансе видят наибольший потенциал для развития государственно-частного партнерства. "Мы сразу говорили, что не будем увеличивать парк других перевозчиков, не будем пока открывать новые регулярные маршруты. Приходите, работайте. Думаю, что те перевозчики, которые хотят работать, все-таки придут заключать договоры и будут работать по тем же маршрутам. Только предоставят пассажиру гарантию регулярности и безопасности перевозок", - говорит он.

Но, по словам Александра Шишко, если перевозчики будут отказываться работать на маршрутах, то операторы будут приглашать на конкурс тех, кто сможет выполнять эти перевозки. "И операторы, и Минтранс готовы сотрудничать с перевозчиками, которые будут работать в рамках правового поля", - резюмирует замминистра.

Светлана МИХОВИЧ,

БЕЛТА.-0-

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Министерство транспорта и коммуникаций
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