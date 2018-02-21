"Технология-СГ": ученые разрабатывают новые материалы и решения для малых спутников

Союзное государство реализует научно-техническую программу "Технология-СГ" с 2016 года. Белорусские и российские ученые планируют разработать инновационные технологии для применения в космической отрасли. Главная задача союзной программы - уменьшение массы и размеров спутников дистанционного зондирования Земли. О ее реализации и первых результатах рассказала журналистам исполнительный директор программы, заведующая отделом сопровождения научно-технических программ Института тепло- и массообмена НАН Беларуси Зинаида Пархомова.

Новые материалы для космических аппаратов

Ученые ставят перед собой задачу разработать технологии создания новых материалов для средств космического назначения. Особенно важным является создание конструкционных наноматериалов, которые бы позволили снизить массу ракетно-космической техники. Специалисты уже разработали технологию создания карбидокремниевой керамики для использования в оптоэлектронных устройствах аэрокосмического назначения. Прочность полученной керамики в 2,5-3 раза выше стандартной, и это позволит изготовить более легкие конструкции. Кроме того, разработанная керамика обладает превосходными теплопроводными качествами, что очень важно для космической техники.

"Не менее важно для нас разработать технологию нанесения многофункциональных покрытий на изделия ракетно-космической техники, а затем и создать промышленную установку для этих целей", - отметила Зинаида Пархомова. Внешние магнитные поля создают помехи функционированию систем малых спутников в открытом космосе. Поэтому ученые разрабатывают технологию нанесения электромагнитных экранов, которые обеспечат защиту элементов малого космического аппарата от излучения. Разработчики произвели необходимые расчеты и подобрали размеры и число слоев, что позволило в несколько раз уменьшить толщину и массу покрытия.

Кроме того, в космосе часто проводят исследования в инфракрасном диапазоне, поэтому есть большая необходимость в соответствующей оптике. Чтобы увеличить прочность оптических элементов и при этом не препятствовать прохождению света, разрабатывается технология нанесения на эти элементы алмазоподобных покрытий.

Необходимо контролировать и качество теплозащитных покрытий для ракетно-космической техники, что тоже требует разработки особой технологии. В частности, ученые решают задачу определения качества никелевых покрытий в камерах сгорания жидкостных ракетных двигателей.

Системы энергопитания и терморегулирования для космических аппаратов

Ученые приступили к разработке технологий создания элементов систем энергопитания, терморегулирования и управления для малых космических аппаратов. Эту задачу планируется решить в том числе с помощью микросистемотехники, наноматериалов и наноэлектроники.

Особое место в программе занимает разработка технологии создания измерительных устройств. В частности, в Институте тепло- и массообмена НАН разрабатывается уникальная измерительная аппаратура - мультиспектральный термограф для измерения высоких температур, а также прибор для бесконтактных измерений температур.

Одно из заданий программы посвящено системам охлаждения устройств на малых спутниках. Его выполняет Институт порошковой металлургии НАН. Уже разработаны технология создания плоских тепловых труб и изготовлены их корпуса. При этом используются материалы, которые раньше считались несовместимыми.

Еще один проект реализует Институт физики НАН. Там разрабатывается лазерный микродвигатель, уже изготовлены макеты его основных блоков. Цель этой работы - получение двигателя с меньшей массой и габаритами.

Аппаратура для малых спутников

По программе разрабатываются технологии создания датчиковой и преобразующей аппаратуры. В планах также технология создания микроэлектронных устройств, которые будут эффективно работать в условиях воздействия космической радиации и иных факторов открытого космического пространства.

Организации-исполнители программы стремятся также к разработке технологий создания элементов целевой аппаратуры для малых космических аппаратов, в том числе на основе микросистемотехники, наноматериалов и датчиков. Инноваций требует оптикоэлектронная, радиолокационная, научная аппаратура для малых спутников. Ученые разработают технологии создания элементов данных видов аппаратуры.

Также есть необходимость в аппаратно-программных технологиях, которые обеспечивают комплексное применение наноматериалов при создании аппаратуры и изделий космической техники.

Первые итоги

Программа "Технология-СГ" рассчитана на пять лет - до 2020 года. В планах выполнить 26 проектов. В целом из бюджета Союзного государства на программу за этот период планируется выделить 1,937 млрд российских рублей. В белорусской части программы принимают участие 13 организаций: семь - Национальной академии наук, три - Министерства образования, две организации Госкомвоенпрома и одна - ОАО "Интеграл".

Планируется, что по итогам программы разработчики создадут инновационные разработки для применения в малых космических аппаратах и подадут 15 заявок на патенты. В прошлом году ученые подали первую заявку на патентование в Беларуси и России уникального изобретения для космических целей, созданного по программе "Технология-СГ".

Валерия ГАВРИЛОВА,

БЕЛТА.-0-