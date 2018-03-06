Союзное государство реализует научно-техническую программу "Луч" с 2016 года. Белорусские и российские ученые планируют разработать инновационные технологии для проектирования и изготовления изделий наноструктурной микро- и оптоэлектроники, приборов и систем на их основе и оборудования для их производства и испытаний. О реализации союзной программы и ее первых результатах рассказал журналистам генеральный директор ГНПО "Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника", директор Института физики имени Б.И.Степанова НАН Беларуси Николай Казак.

Разработка нового оборудования и стандартизация

Программа "Луч" рассчитана до 2019 года. В целом из бюджета Союзного государства на программу за этот период планируется выделить 1,84 млрд российских рублей. С белорусской стороны организациями-исполнителями выступают Институт физики НАН Беларуси и промышленные предприятия ("Планар", Минский НИИ радиоматериалов и др.).

По программе планируется разработать технологическое оборудование для производства изделий микро-, опто- и СВЧ-электроники, микросхемы, которые обладают особыми свойствами. Создается и оборудование для контроля процессов. Для того чтобы изготавливать современные сложные наноструктурированные изделия, нужно обеспечить соответствующие условия, исключить дефекты, поэтому необходимо тщательно контролировать все этапы производства.

Предусмотрена разработка контрольно-измерительного оборудования, одна из задач которого определение характеристик лазерного излучения. Такие работы проводятся в Институте физики НАН.

Одна из задач, которая стоит перед белорусскими учеными, - разработка оптоэлектронного СВЧ-генератора с низким уровнем фазового шума. Экспериментальный образец уже прошел испытания. Специалисты занимаются созданием опытного образца устройства. Генератор будет мобильным и небольшим по размеру.

Особое значение для реализации программы имеет внедрение общих стандартов производства изделий электроники. Так как Беларусь и Россия выполняют многие проекты совместно и у каждой стороны своя часть работы, комплектующие должны быть совместимы. Ученые стремятся к работе в единой системе, в комплексе, поэтому необходимы определенные стандарты. В связи с этим в союзной программе "Луч" есть задания, направленные именно на стандартизацию.

Планируется, что внедрение в промышленный оборот разработанных по программе технологий, оборудования и изделий позволит обеспечить радиоэлектронную промышленность Беларуси и России отечественными комплектующими и избавит от необходимости закупать их за рубежом.

Кластер в сфере электроники

В прошлом году в Беларуси был создан инновационно-промышленный кластер "Микро-, опто- и СВЧ-электроника". В него вошли организации НАН Беларуси, ОАО "Интеграл", ОАО "Планар", ОАО "Минский НИИ радиоматериалов", а также вузы - БГУ, БНТУ и БГУИР. Работы, выполняемые в кластере, тесно связаны с союзной программой "Луч". Организации составили перспективный план исследований до 2020 года, создали рабочие группы, которые определили концепции развития по каждому из направлений деятельности кластера.

Одно из самых актуальных направлений - разработка и производство датчиков и сенсоров. Именно на этих устройствах построены роботизированные системы, которые сегодня востребованы в промышленности, науке, медицине и других отраслях экономики. "Таких датчиков и сенсоров нужны сотни или даже тысячи различных видов, поэтому данное направление необходимо развивать. В ГНПО "Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника" мы создаем новую лабораторию по датчикам и сенсорам. Мы будем разрабатывать технологии и взаимодействовать с производством. Планируется, что ОАО "Планар" будет изготавливать технологическое оборудование и передавать его в Минский НИИ радиоматериалов, который и будет производить датчики и сенсоры", - рассказал Николай Казак.

Важной задачей является подготовка кадров - специалистов в области роботизированных систем и производства датчиков и сенсоров. "В трех вузах, которые входят в наш кластер, для обучения студентов будут созданы лаборатории или опытно-экспериментальные технологические центры по производству датчиков и сенсоров", - отметил директор института.

В планах работы в области тепловизионной техники. Институт физики НАН Беларуси, "Интеграл" и российское предприятие "Светлана-Рост" заключили соглашение по созданию тепловизионных систем на основе охлаждаемых матриц. ЗАО "Светлана-Рост" - головная организация-исполнитель с российской стороны по союзной программе "Луч".

Кроме того, на базе "Интеграла" планируется создать опытно-технологический участок. "Серийное производство на "Интеграле" нельзя остановить для того, чтобы проводить какие-то эксперименты. Поэтому такой участок или лаборатория необходимы. Это позволит отработать технологические процессы, прежде чем запускать в серийное производство изделия", - пояснил Николай Казак.

Организации кластера стремятся также решить задачу повышения радиационной стойкости и устойчивости к высоким температурам элементов микро-, опто- и СВЧ-электроники военного и космического назначения.

Валерия ГАВРИЛОВА,

БЕЛТА.-0-