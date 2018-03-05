40-летний житель Пинска во время ссоры убил мать и сжег ее тело в печи

Житель Пинска подозревается в убийстве престарелой матери. Информацию об этом предоставили в УСК по Брестской области.

В конце прошлого месяца, 26 февраля, в правоохранительные органы обратился 40-летний мужчина и заявил о пропаже своей матери. Он рассказал, что в начале февраля женщина забрала свои вещи и ушла из дома. Сотрудники милиции заподозрили, что исчезновение может носить криминальный характер. Мужчина был опрошен повторно. В результате он признался, что между ним и матерью произошел конфликт в ночь с 3 на 4 февраля. В ходе ссоры он толкнул женщину, из-за чего та ударилась головой, а после скончалась. Мужчина испугался и сжег тело погибшей в печи.

Фото ГКСЭ по Брестской области

Назначен ряд следственных мероприятий, направленных на выяснение обстоятельств произошедшего. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по п.2 ч.2 ст.139 (убийство) УК Беларуси. В качестве меры пресечения мужчину поместили в ИВС. Ранее подозреваемый судим не был.-0-