Audi и Toyota столкнулись под Брестом – 3 человека пострадали

В Брестском районе накануне вечером на одном из перекрестков произошло столкновение легковушек Audi и Toyota, сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома. Двое пассажиров автомобиля немецкого производителя и его водитель получили серьезные повреждения. Их доставили в Брестскую ЦРБ.
Авария произошла в четверг пятнадцатого февраля около половины одиннадцатого вечера на трассе М1. За рулем иномарки Audi находился житель деревни Тельмы в возрасте двадцати четырех лет. Автомобиль направлялся в сторону Бреста. Столкновение с "Тойотой" произошло на одном из перекрестков вблизи Бреста. За рулем второй иномарки находился житель областного центра в возрасте тридцати трех лет.
В результате столкновения серьезные травмы получили водитель, а также пассажиры Audi – 55-летний мужчина и 26-летняя женщина. Скорая помощь доставила их в Брестскую ЦРБ.
Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. Сейчас специалисты проводят проверку по факту произошедшего.
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