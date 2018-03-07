Белорус на Audi в пункте "Привалка" попытался несанкционировано выехать из пункта пропуска

В пункте пропуска "Привалка" ночью на среду седьмого марта гражданин Беларуси на автомобиле марки Audi предпринял попытку несанкционированного выезда из пункта пропуска, сообщает Государственный пограничный комитет. Все произошедшее попало на камеры видеонаблюдения. Вскоре ролик был опубликован в интернете.

За рулем транспортного средства находился молодой человек 1991 года рождения. Он проходил оформление и в один момент, во время проведения контрольных процедур, резко попытался выехать из пункта пропуска в направлении белорусской территории. Далеко уехать нарушителю не удалось, вскоре его задержали сотрудники таможни и пограничный наряд. Для задержания гражданина пришлось применить средства принудительной остановки. В итоге, машина получила повреждения, но водитель не пострадал.

На место происшествия вызвали сотрудников Госавтоинспекции. Также проводился досмотр задержанного автомобиля при помощи группы кинологов.

В отношении водителя возбудили административное дело по статье 23.32 КоАП Беларуси. Теперь он обязан будет выплатить штраф.