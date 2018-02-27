Белорус на Peugeot пересекал границу с сигнальным боеприпасом

У гражданина Беларуси, пересекавшего границу, был найден предмет, похожий на гранату, сообщает ГПК. Через некоторое время удалось установить, что данный предмет является сигнальным боеприпасом. В отношении водителя начали проверку по части 2 статьи 295 и части 1 статьи 333-1 Уголовного кодекса Беларуси. Назначена баллистическая экспертиза.

Данный инцидент произошел в пункте пропуска "Александровка". Автомобиль Peugeot следовал в Украину. Во время проведения досмотра, мозырские пограничники в перчаточном ящике транспортного средства нашли подозрительный предмет, внешне напоминавший гранату.

Сразу же был прекращен пропуск через государственную границу, а также приняты все необходимые меры по обеспечению безопасности – в частности оцеплена территория объекта, были проинформированы сотрудники подразделения по ЧС, органов внутренних дел, представители иных структур и коллеги из Житомирского пограничного отряда.

Вскоре было установлено, что предмет является сигнальным боеприпасом.