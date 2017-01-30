Бизнесмен Муравьев приговорен к 11 годам лишения свободы

Суд Фрунзенского района Минска приговорил к одиннадцати годам лишения свободы бизнесмена Александра Муравьева.

Свой срок один из бывших владельцев "Мотовело" будет отбывать в колонии усиленного режима. Суд постановил конфисковать имущество Муравьева, а также лишил его права занимать определенные должности сроком на пять лет.

Также фигурантами дела являются бывшие директор "Мотовело" Казимир Мороз и бухгалтер Татьяна Луковец. Женщина была освобождена от наказания, а экс-директор будет пять лет прибывать в исправительном учреждении закрытого типа. Суд лишил его права занимать определенные должности в течение пяти лет, а также его имущество подлежит конфискации.

Напомним, что бизнесмен был задержан сотрудниками КГБ в начале июня 2015 года.

Муравьев вину не признал, он намерен обжаловать приговор.