В Борисовском районе в одном из домов взорвался отопительный котел - есть пострадавший

В Борисовском районе в одном из домов взорвался отопительный котел. Информацию об этом предоставили в Минском ОУМЧС.
Инцидент произошел во вторник, 27 февраля, в районе семи часов вечера в населенном пункте Малая Ухолода. Сотрудники МЧС получили сообщение о том, что в жилом доме разорвало отопительный котел на твердом топливе без последующего горения. В результате происшествия пострадал сын хозяйки. В доме повреждены потолок и окно.
На данный момент устанавливается причина взрыва.-0-
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