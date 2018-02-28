В Борисовском районе в одном из домов взорвался отопительный котел - есть пострадавший

В Борисовском районе в одном из домов взорвался отопительный котел. Информацию об этом предоставили в Минском ОУМЧС.

Инцидент произошел во вторник, 27 февраля, в районе семи часов вечера в населенном пункте Малая Ухолода. Сотрудники МЧС получили сообщение о том, что в жилом доме разорвало отопительный котел на твердом топливе без последующего горения. В результате происшествия пострадал сын хозяйки. В доме повреждены потолок и окно.

На данный момент устанавливается причина взрыва.-0-