Бывший судебный исполнитель в Гомеле брал взятки соляркой и колбасой

Завершилось расследование уголовного дела в отношении экс-судебного исполнителя.

Как рассказали БЕЛТА в УСК по Гомельской области, обвиняемый получал взятки на протяжении более чем двух лет - с декабря 2013 года по февраль 2016-го. Таким способом сотрудники определенных сельскохозяйственных предприятий региона благодарили судебного исполнителя за приостановление действий вынесенных им предписаний, касавшихся ареста имущества и денежных средств, предназначенных к выплате в счет погашения долгов.

За свои "услуги" обвиняемый неоднократно получал топливные карты предприятий для покупки дизтоплива. Как подсчитали следователи, общий объем топлива, полученный судебным исполнителем таким способом, составил более 2,3 тыс. л. К тому же, несколько раз в виде взятки должностному лицу была предложена колбасная продукция, которую производило предприятие-должник.

Во время следствия обвиняемый пребывал под стражей. На его имущество на общую сумму более 17 тысяч рублей был наложен арест.

Прокурор изучил уголовное дело, которое было передано в суд для рассмотрения.