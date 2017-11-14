Четыре человека были задержаны по подозрению в совершении жестокого убийства в Витебске

В Витебске были задержаны четверо человек, среди которых три женщины и мужчина, по подозрению в совершении жестокого убийства, сообщает УСК по Витебской области. По факту убийства жителя Витебска было возбуждено уголовное дело по пункту 6 части 2 статьи 139 Уголовного кодекса Беларуси. Все задержанные были знакомы с погибшим, а также нигде не были официально трудоустроены.
Напомним, что тело погибшего со следами насильственной смерти было обнаружено в понедельник тринадцатого ноября утром по месту его жительства в Витебске. Сразу после этого в квартиру были направлены следственно-оперативная группа, эксперты и сотрудники органов внутренних дел. Преступники оставили множественные следы в квартире, которые были зафиксированы специалистами.
По предварительным итогам судмедэкспертизы, причиной смерти стали множественные повреждения головы, туловища и конечностей.
Отмечается, что расследование данного уголовного дела находится под личным контролем начальника управления Следственного комитета по Витебской области Владимира Шалухина.
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