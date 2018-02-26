Четыре человека погибли в результате взрыва в магазине в Лестере

В воскресенье двадцать пятого февраля вечером в небольшом продуктовом магазине в английском городе Лестер прогремел взрыв, сообщают информагентства. Местная полиция подтвердила факт гибели четырех человек.

HINCKLEY ROAD BUILDING FIRE | CONFIRMED FATALITIES | Four people are confirmed to have died in an explosion at a property in Leicester last night. https://t.co/ZbfKWRcaDy pic.twitter.com/s9kdt4JOrI — LeicestershirePolice (@leicspolice) 26 февраля 2018 г.

Также, по сообщениям местной полиции, четыре человека были госпитализированы. Взрыв разрушил двухэтажное здание. После на месте происшествия начался пожар. Пока еще не известно, сколько всего человек находилось в здании во время взрыва. Полиция Лестера не исключает, что под завалами еще есть люди. Спасательная операция продолжается.

Ведется расследование произошедшего. Сообщается, что пока нет оснований полагать, что произошедшее было терактом.