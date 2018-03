Четыре человека погибли в результате взрыва в магазине в Лестере

В воскресенье двадцать пятого февраля вечером в небольшом продуктовом магазине в английском городе Лестер прогремел взрыв, сообщают информагентства. Местная полиция подтвердила факт гибели четырех человек.

