Четыре парня отравились угарным газом в гараже: трое скончались, один в больнице

В одном из гаражей города Гомель в пятницу двадцать третьего февраля от отравления угарным газом скончались три молодых двадцатилетних парня, сообщает управление Следственного комитета по Гомельской области. По факту произошедшего проводится проверка.

Группа молодых людей отправились отмечать двадцать третье февраля вечером в гараж, который располагается на улице Лазурной в городе Гомеле. Вместе они выпивали алкогольные напитки, после чего несколько человек ушли, а еще четверо остались. Так как в гараже было достаточно холодно, то молодые люди сели в машину и завели двигатель, а дверь гаража закрыли изнутри.

В субботу они не вышли на связь. Тогда родственники молодых людей переполошились и начали их искать. Сестра одного из парней нашла их ночью с субботы на воскресенье двадцать пятого февраля. Трое из них были мертвы, а еще один девятнадцатилетний парень был без сознания. Его доставили в больницу.

Согласно предварительным данным, смерть молодых людей наступила в результате отравления угарным газом. Точные причины можно будет установить по итогам экспертизы. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшей трагедии.