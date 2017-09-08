ЧП в Заславле: в результате обрушения трибуны в цирке-шапито пострадали два ребенка, 62-летняя женщина, беременная и двое взрослых

В Заславле прямо перед началом выступления передвижного цирка Sirius обрушилась трибуна. Такая информация прозвучала в эфире телеканала СТВ. Пострадали шесть человек – двенадцатилетний мальчик, восмилетняя девочка, беременная женщина, 62-летняя женщина, а также двое взрослых. Все были доставлены в больницу, но госпитализация потребовалась только 62-летней даме и будущей матери. Возбуждено уголовное дело.

Данный инцидент произошел в четверг седьмого сентября в половину восьмого вечера. Жители Заславля пришли в цирк-шапито на представление. Обрушение части металлической конструкции произошло в момент, когда зрители стали садиться на свои места.

Беременную в шоковом состоянии оперативно доставили во второй роддом города Минска. Остальных отвезли в областную больницу. Вскоре после этого оба ребенка были отпущены домой – двенадцатилетний мальчик получил перелом костей стопы, восьмилетняя девочка получила ушибы. Двое взрослых также получили ушибы и тоже были отпущены домой.

В эфире телеканала сообщили, что 62-летнюю женщину врачи планируют выписать из больницы уже на следующей неделе, так как ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Организаторы представления рассказали, что большинству посетителей уже вернули деньги, потраченные на билеты. Их начли возвращать сразу после ЧП.

Возбуждено уголовное дело. По факту ЧП проводится проверка.